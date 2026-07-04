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Головна Фінанси Нарахування базової соціальної допомоги: які виплати не вважатимуть доходом

Нарахування базової соціальної допомоги: які виплати не вважатимуть доходом

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2026 12:00
Допомога до Дня Незалежності: як впливає на базову соцдопомогу
Жінка на вулиці. гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які планують оформлювати базову соціальну допомогу, можуть не хвилюватися через деякі разові виплати. Зокрема, гроші, отримані до Дня Незалежності України, не враховуватимуть під час призначення допомоги.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів №371, яка регулює виплату базової соцдопомоги, повідомляє Новини.LIVE.

Як визначають розмір допомоги

Як відомо, сума базової соціальної допомоги залежить від доходів родини.

Спочатку держава визначає певну базову величину для кожного члена сім'ї, а потім від цієї суми віднімає середньомісячний сукупний дохід сім'ї. Саме різниця між цими показниками і становить розмір допомоги.

Які доходи враховують

Для розрахунку беруть середньомісячний дохід родини за три місяці, що передують місяцю перед поданням заяви.

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Наприклад, якщо людина звертається за допомогою у серпні, порахують доходи за квітень, травень і червень.

Які виплати не вплинуть на допомогу

Водночас не всі отримані кошти рахуватимуть як дохід.

До середньомісячного сукупного доходу не включають одноразові виплати, які отримували протягом року. Серед них — і грошова виплата до Дня Незалежності України.

Тобто навіть якщо людина отримала таку допомогу, вона не зменшить розмір базової соціальної допомоги і через неї не зможуть відмовити у призначенні.

Українцям варто знати, що разові державні виплати не погіршують їхнє право на базову соціальну допомогу і не впливають на суму, яку вони можуть отримати.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати до 65 000 гривень допомоги на евакуацію. Ці кошти призначені не на переїзд людей, а на перевезення худоби, сільгосптехніки та іншого майна, необхідного для заробітку. 

Також Новини.LIVE писали, як оформити багатоцільову грошову допомогу. Кожному члену родини передбачено по 10 800 гривень, але виплати надаватимуть лише вразливим домогосподарствам, які відповідають умовам програми. 

виплати гроші грошова допомога
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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