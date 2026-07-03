Червоний Хрест заплатить до 65 000 гривень: хто з українців може отримати допомогу

Люди на вулиці, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які змушені евакуюватися із зон бойових дій, можуть отримати до 65 000 гривень допомоги. Але ці кошти призначені не на переїзд людей, а на перевезення худоби, сільськогосподарської техніки та обладнання, без якого родина не зможе заробляти на життя.

Допомогу надає Міжнародний комітет Червоного Хреста спільно з органами влади та міжнародними гуманітарними партнерами, передає Новини.LIVE.

Хто може отримати допомогу

Допомогу готові надавати українцям з населених пунктів, де оголошено обов'язкову або часткову евакуацію. Але зауважимо, що звернутися можна лише протягом 45 днів після події, яка стала підставою для евакуації.

Яку суму заплатять

Максимальна сума підтримки становить 65 000 гривень на одне домогосподарство. Гроші можна використати на перевезення великої чи малої рогатої худоби, сільськогосподарської техніки, бджолярського обладнання, інструментів або іншого майна, необхідного для ведення власної справи. Також кошти дозволено витрачати на утримання тварин після переїзду — наприклад, на корм, ветеринарні послуги чи облаштування нового місця.

Виплату здійснюють у два етапи. Спочатку людина отримує кошти на перевезення майна, а другу частину — після підтвердження про переїзд. Для цього потрібно надати чеки або розписки про понесені витрати.

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Подати заявку можуть українці, які відповідають певним умовам:

живуть у населених пунктах, де оголошено обов'язкову або часткову евакуацію;

займаються дрібним фермерством або самозайнятістю;

мають середньомісячний дохід не більше 13 000 гривень на одну особу.

Крім того, до моменту реєстрації необхідно вже знайти безпечне місце, куди планується перевезти худобу чи обладнання.

Які документи потрібні

Для реєстрації необхідно підготувати:

паспорт;

ідентифікаційний код заявника та членів родини;

банківські реквізити;

документи про доходи всіх повнолітніх членів домогосподарства;

довідку про склад сім'ї та місце проживання;

за наявності — довідку ВПО або документи, що підтверджують вразливість.

Організовувати перевезення отримувачі допомоги мають самостійно. Водночас у Червоному Хресті наголошують: реєстрація не гарантує отримання коштів. Остаточне рішення ухвалюють після перевірки документів та оцінки потреб родини.

За детальною інформацією можна звернутися до контактного центру Міжнародного комітету Червоного Хреста за номером 0 800 300 155. Дзвінки приймають з понеділка по п'ятницю з 09:00 до 13:00 та з 14:00 до 17:00.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про грошову допомогу для людей, які постраждали від війни або були змушені евакуюватися. Розмір одноразової виплати становить 12 300 грн, а пріоритет надають сім'ям з дітьми, літнім людям, особам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям населення.

Також Новини.LIVE писали про нову грошову допомогу від Агентства ООН у справах біженців. Подати заявку можуть українці, які через війну були змушені виїхати, а згодом повернулися додому. Якщо родина відповідає умовам програми, виплати нарахують кожному з членів сім'ї.