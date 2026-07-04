Пособие ко Дню Независимости: как повлияет на базовую социальную помощь

Женщина на улице. Деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, планирующие оформить базовую социальную помощь, могут не беспокоиться по поводу некоторых разовых выплат. В частности, деньги, полученные к Дню Независимости Украины, не будут учитываться при назначении помощи.

Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 371, которое регулирует выплату базовой социальной помощи, сообщает Новини.LIVE.

Как определяется размер помощи

Как известно, сумма базовой социальной помощи зависит от доходов семьи.

Сначала государство определяет определенную базовую величину для каждого члена семьи, а затем от этой суммы вычитает среднемесячный совокупный доход семьи. Именно разница между этими показателями и составляет размер помощи.

Какие доходы учитываются

Для расчета берут среднемесячный доход семьи за три месяца, предшествующие месяцу подачи заявления.

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Например, если человек обращается за помощью в августе, будут учитываться доходы за апрель, май и июнь.

Какие выплаты не повлияют на размер помощи

В то же время не все полученные средства будут учитываться как доход.

В среднемесячный совокупный доход не включают единовременные выплаты, полученные в течение года. Среди них — и денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

То есть даже если человек получил такую выплату, она не уменьшит размер базовой социальной помощи и из-за нее не смогут отказать в ее назначении.

Украинцам стоит знать, что разовые государственные выплаты не ухудшают их право на базовую социальную помощь и не влияют на сумму, которую они могут получить.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут получить до 65 000 гривен помощи на эвакуацию. Эти средства предназначены не для переезда людей, а для перевозки скота, сельхозтехники и другого имущества, необходимого для заработка.

Также Новини.LIVE писали о том, как оформить многоцелевую денежную помощь. Каждому члену семьи предусмотрено по 10 800 гривен, но выплаты будут предоставляться только уязвимым домохозяйствам, соответствующим условиям программы.