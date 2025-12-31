Чому біткоїн завершив 2025 рік падінням після рекорда в $126 000

Долари та монета зі знаком біткоїна на столі. Фото: Pixabay

Біткоїн підходить до завершення 2025 року не в тій формі, на яку розраховували інвестори. Попри історичний максимум восени, цей рік біткоїн закриває зі зниженням вперше з 2022 року.

Станом на останній день року BTC торгується на рівні близько 87 500 доларів. Це на 7% нижче ціни на 1 січня 2025-го, коли вона становила понад 93 тисячі, повідомляє Instatrade.

Максимальний рекорд і максимальний обвал

У жовтні біткоїн оновив абсолютний максимум, піднявшись вище 126 000 доларів. На той момент здавалося, що рік закриється впевнено, з новим максимумами. Але після цього ринок різко розвернувся.

Поворотною точкою стало 10 жовтня. Тоді президент США Дональд Трамп оголосив про 100% тарифи на китайські товари та можливі обмеження на експорт критично важливого програмного забезпечення. Реакція крипторинку була миттєвою, за одну добу примусово ліквідували кредитні позиції трейдерів більш ніж на 19 млрд доларів. Це найбільший подібний обвал в історії. У той день біткоїн за пару годин просів із приблизно 122 000 до 104 000 доларів, втративши близько 15%. З тих самих пір він так і не зміг відновитися, а тільки продовжує падати вниз.

Біткоїн стає звичайним активом фондових ринків

Аналітики пояснюють це притоком традиційних інвесторів і тим, що крипторинок почав реагувати на ті самі ризики, що й акції — особливо в секторі штучного інтелекту.

"Зв’язок між крипторинком і фондовими індексами був чітко помітний протягом усього року", — зазначив стратег компанії Wintermute Яспер де Мере.

ETF виходять, але не всі здаються

Тиск посилився і з боку інституційних інвесторів. У листопаді американські спотові Bitcoin-ETF зафіксували рекордний відтік коштів — 3,79 млрд доларів за місяць. Найбільше коштів вивели з фонду iShares Bitcoin Trust від BlackRock.

Водночас не всі великі гравці втратили віру в актив та продовжують робити ставки на біткоїн. Виконавчий голова MicroStrategy Майкл Сейлор знову виявив впевненість у цифровому активі: його компанія придбала додатково 10624 біткоїнівна суму 963 млн доларів, збільшивши обсяг своїх активів до вражаючих 660624 BTC. Він наголошує, що стратегія компанії витримає навіть падіння ціни біткоїну на 95%.

