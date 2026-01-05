Трамп погрожує Індії підвищенням мит через закупівлю російської нафти

Танкер в океані. Фото Freepik

Президент Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий швидко підвищити мита на індійські товари. Це станеться, якщо Нью-Делі не скоротить закупівлі нафти з Росії, попри чинні санкції.

У своїй заяві Трамп висловив незадоволення нафтовою співпрацею Індії з РФ, повідомляє Reuters.

Реклама

Читайте також:

Терпіння Вашингтона не безмежне

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з російсько-індійською нафтовою торгівлею, яка триває попри санкції проти "Роснафти" та "Лукойлу".

За його словами, терпіння Вашингтона не безмежне, і США "можуть дуже швидко підняти для них тарифи", якщо ситуація не зміниться.

Мита можуть стати ще більшими

Нагадаємо, ще торік США запровадили 50% мита на індійські товари. Половину з них Білий дім прямо пов’язав із різким зростанням закупівель російської нафти після початку війни проти України.

У пікові періоди Індія імпортувала до 2 млн барелів російської нафти на добу, а це більш ніж у 60 разів більше, ніж до російського вторгнення.

Після санкцій проти ключових російських нафтових компаній постачання скоротилися. У грудні вони впали до 1,2 млн барелів на добу, мінімумів за три роки.

Втім, Індія все одно залишається найбільшим покупцем морських партій російської нафти Urals, яка до війни переважно йшла до Європи через балтійські порти.

Нагадаємо, що найбільший НПЗ Індії відновив імпорт нафти з Росії, яку поставляють із великими знижками.

Також дізнайтеся, що президент США Дональд Трамп різко висловився щодо Мексики та Куби та натякнув на можливі військові дії проти цих країн.