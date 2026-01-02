Відео
Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США

Індія відновила імпорт нафти з РФ після санкцій США

Ua ru
Дата публікації: 2 січня 2026 12:13
Чому найбільший НПЗ Індії відновив імпорт російської нафти
Танкер в океані. Фото Freepik

Найбільший нафтопереробний завод Індії знов став закупати російську нафту. Після паузи, пов’язаної з американськими санкціями, імпорт відновили.

Йдеться про майже 2,2 млн барелів нафти марки Urals, які мають прибути на завод Reliance найближчими днями, пише Bloomberg.

Повернення російської нафти

Завод Reliance Industries на західному узбережжі Індії відновив закупівлі російської нафти після того, як раніше був змушений їх зупинити. Причиною стали санкції США проти ключових нафтових компаній РФ.

За даними аналітичної компанії Kpler, танкери з російською нафтою вже прямують до комплексу Джамнагар — це найбільший НПЗ не лише в Індії, а й у світі.

Що робитимуть з нафтою 

Як уточнює Bloomberg, сировину планують переробляти на паливо для внутрішнього ринку Індії.

На експорт ці обсяги не підуть, принаймні наразі.

Санкційний тиск і наслідки

Американські санкції боляче вдарили не лише по російських компаніях, а й по їхніх партнерах. Індія відчула це на собі: у 2025 році США підвищили мита на більшість індійських товарів до 50 %.

Частину цих обмежень напряму пов’язали із закупівлями Індією російських енергоносіїв та озброєння. Це створило додатковий тиск на великий бізнес, орієнтований на експорт до США.

У листопаді Reliance публічно заявляла про повну зупинку імпорту російської нафти. Тепер постачання знову відновилися - попри санкційний фон.

Раніше повідомлялось, що ЄС збирається посилити заходи протидії так званому "тіньовому флоту" РФ. Він, за оцінкою Брюсселя, становить серйозну загрозу для безпеки країн ЄС.

Також дізнайтеся, чому 2025-й став найгіршим роком для нафти марки Brent.

санкції проти Росії Індія НПЗ нафта танкер
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
