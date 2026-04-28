Головна Фінанси "Третя платіжка" за природний газ: які чекають тарифи у травні

"Третя платіжка" за природний газ: які чекають тарифи у травні

Дата публікації: 28 квітня 2026 08:50
Тарифи на техобслуговування: які суми будуть у третій платіжці у травні
Працівник газової сфери, гроші та платіжки. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У травні 2026 року працівники ТОВ "Газорозподільні мережі України" продовжать надавати клієнтам послугу з технічного обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у низці регіонів. Відомо, які діятимуть тарифи та від чого залежатиме кінцева сума у так званій "третій платіжці".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на одну із філій "Газмережі".

Тарифи на послугу та графіки проведення робіт у травні

У законі "Про житлово-комунальні послуги" зазначається, що у стандартну оплату за природний газ не входять витрати на ремонти та обслуговування газових комунікацій, тому споживачам надійде так звана "третя платіжка". Витрати з утримання комунікацій повинні нести власники, співвласники та управителі будинків. 

Відповідні технічні огляди газових мереж будинків здійснюються раз на кілька років. Частота залежить від віку багатоповерхівки:

  • Газові мережі будинку експлуатують понад 25 років — раз на три роки;
  • Мережам менш ніж 25 років — раз на п'ять років.

З графіками проведення робіт можна ознайомитися на сайтах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України" у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ".

Тарифи на послугу з технічного обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у низці регіонів будуть різнитися, адже залежать від таких факторів:

  • кількості квартир у багатоповерхівці;
  • стану мереж та газового обладнання;
  • регіону, де розташоване житло.

Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма жителями будинку.

Чим більше буде квартир у будинку, тим меншою буде протяжність комунікацій, а відтак і нижчою ціна буде на квартиру. Найменше послуга коштуватиме у будинках з великою кількістю квартир та нерозгалуженою системою будинкових газопроводів — близько 100 грн. Проте у будинках з невеликою кількістю квартир — перевищуватиме 1 000 грн.  

Що входить у техообслуговування газових мереж

Як зазначається, у рамках обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках фахівці перевірять:

  • чи герметичні з’єднання газопроводів та обладнання (усунуть витоки газу);
  • щільність та кріплення газопроводу;
  • чи є футляри в місцях прокладання через конструкції будинку.

Однак до списку робіт не входитимуть такі послуги:

  • поточний/капітальний ремонт, реконструкції, технічне переоснащення у будинку;
  • ремонти, заміна, встановлення обладнання, приладів в самій оселі;
  • обслуговування лічильників, повірка, сигналізаторів контролю довибухових концентрацій газу;
  • перевірка і прочищення димових, вентиляційних каналів будинків;
  • ліквідація аварійних ситуацій;
  • інвентаризація обладнання (відповідність проєктно-виконавчій документації).

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в Нафтогазі озвучили ціну на газ. Йдеться про тариф "Фіксований", який буде чинним щонайменше до кінця квітня 2027 року. Тобто надалі потрібно буде платити 7,96 грн за куб. м газу

Ще Новини.LIVE писали, що у Нафтогазі розповіли, що буде у разі оплати за старими реквізитами, які оновили навесні. Клієнтам пояснили, чи не виникне через це борг та уточнили, як самостійно перевірити дані щодо зарахування грошей. 

комунальні послуги Нафтогаз гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
