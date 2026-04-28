Тарифи на техобслуговування: які суми будуть у третій платіжці у травні

Працівник газової сфери, гроші та платіжки.

У травні 2026 року працівники ТОВ "Газорозподільні мережі України" продовжать надавати клієнтам послугу з технічного обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у низці регіонів. Відомо, які діятимуть тарифи та від чого залежатиме кінцева сума у так званій "третій платіжці".

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на одну із філій "Газмережі".

Тарифи на послугу та графіки проведення робіт у травні

У законі "Про житлово-комунальні послуги" зазначається, що у стандартну оплату за природний газ не входять витрати на ремонти та обслуговування газових комунікацій, тому споживачам надійде так звана "третя платіжка". Витрати з утримання комунікацій повинні нести власники, співвласники та управителі будинків.

Відповідні технічні огляди газових мереж будинків здійснюються раз на кілька років. Частота залежить від віку багатоповерхівки:

Газові мережі будинку експлуатують понад 25 років — раз на три роки;

Мережам менш ніж 25 років — раз на п'ять років.

З графіками проведення робіт можна ознайомитися на сайтах філій ТОВ "Газорозподільні мережі України" у розділі "Технічне обслуговування ВБСГ".

Тарифи на послугу з технічного обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків у низці регіонів будуть різнитися, адже залежать від таких факторів:

кількості квартир у багатоповерхівці;

стану мереж та газового обладнання;

регіону, де розташоване житло.

Після здійснення перевірки сукупну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма жителями будинку.

Чим більше буде квартир у будинку, тим меншою буде протяжність комунікацій, а відтак і нижчою ціна буде на квартиру. Найменше послуга коштуватиме у будинках з великою кількістю квартир та нерозгалуженою системою будинкових газопроводів — близько 100 грн. Проте у будинках з невеликою кількістю квартир — перевищуватиме 1 000 грн.

Що входить у техообслуговування газових мереж

Як зазначається, у рамках обстеження внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках фахівці перевірять:

чи герметичні з’єднання газопроводів та обладнання (усунуть витоки газу);

щільність та кріплення газопроводу;

чи є футляри в місцях прокладання через конструкції будинку.

Однак до списку робіт не входитимуть такі послуги:

поточний/капітальний ремонт, реконструкції, технічне переоснащення у будинку;

ремонти, заміна, встановлення обладнання, приладів в самій оселі;

обслуговування лічильників, повірка, сигналізаторів контролю довибухових концентрацій газу;

перевірка і прочищення димових, вентиляційних каналів будинків;

ліквідація аварійних ситуацій;

інвентаризація обладнання (відповідність проєктно-виконавчій документації).

