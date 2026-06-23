Нафтогаз закликав купити пристрій за 1 200 грн: кому потрібен

Газова плита, розрахунки, платіжки. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні громадяни, які мають в оселі газові плити, зобов'язані дбати про власну безпеку. У газопостачальній компанії "Нафтогаз України" рекомендували звернути увагу на широкий спектр пристроїв, що нададуть гарантію регулярного контролю за якістю повітря та допоможуть відстежувати витоки газу, вартість яких може бути бюджетною, залежно від функціоналу.

Про це йдеться в інформації компанії, передають Новини.LIVE.

Чому необхідно посилити безпеку осель власникам газових плит

За даними Нафтогазу, саме газова плита вважається одним з найнебезпечніших об'єктів вдома. Попри те, що блакитне паливо є надійним джерелом енергії у побуті, використання його завжди несе ризики для безпеки власної родини та всього будинку.

У зв'язку з цим громадянам рекомендують встановити елементарний прилад, який здатен врятувати життя та убезпечити від катастрофічних наслідків. Йдеться про придбання сигналізатора природного газу, покликаного моніторити витоки. Такий пристрій стане запорукою безпеки для споживачів, незалежно від того, йдеться про:

трубопровідний газ;

балонний газ.

Сигналізатор безперервно аналізуватиме повітря у приміщенні. У разі загрози через появу небезпечних речовин попереджатиме про це звуковим сповіщенням.

Особливість таких пристроїв у тому, що вони спрацьовують саме у разі появи небезпечної концентрації речовин на початковій стадії. Модернізовані типи приладів наділені широким функціоналом. Деяким з них надана можливість:

автоматичного перекриття подачі природного газу;

самостійної активації вентиляції;

застосування інших систем безпеки для запобігання отруєння/вибуху.

За інформацією газівників, такі прилади необхідні, щоб вчасно реагувати на витоки газу та запобігання надзвичайним ситуаціям загалом.

Скільки коштують стабілізатори газу у червні

Клієнтам Нафтогазу доступні різноманітні сигналізатори газу. Зокрема, недорогі та надійні варіанти обійдуться у близько 1 200 грн. Відповідний пристрій зможе фіксувати метан, пропан-бутан, чадний газ. Поріг спрацювання у разі появи 1% метану, 0,4% пропан-бутану, 0,005% чадного газу. Гарнтований термін роботи у середньому становить вісім років.

Дещо дорожче коштують прилади з додатковими функціями. Зокрема, у 2 440 грн обійдеться газосигналізатор для виявлення чадного газу без можливості керування зовнішніми пристроями. Спрацьовує у разі появи чадного газу у 50 ppm — тривога через 90 хвилин, у 100 ppm — через 10 хвилин, у 300 ppm — через 3 хвилини.

Водночас сигналізатор газу з порогом спрацювання щодо метану у 0,5%, чадного газу у 0,005% коштує 4 170 грн. Водночас передбачений перекидний "сухий" контакт реле для:

передавання сигналу спрацьовування на пульт сигналізації;

світлозвуковий прилад;

витяжку.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти Нафтогазу можуть самостійно ініціювати перевірку якості газу. Для цього створили спеціальні правила процедури звернення. Якщо перевірка підтвердить факт невідповідності показників, то споживачеві мають надати компенсацію, а якщо ні, то клієнт буде зобов'язаний компенсувати витрати.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Нафтогаз створив новий застосунок "Куб", що дає змогу передавати дані з лічильників та оплачувати газ. Такий тип розрахунку раніше був платним, однак на початку літа 2026 року компанія вирішила скасувати її. Тепер можна робити розрахунки за газ з комісією 0%.