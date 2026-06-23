Надбавка до пенсії у 35%: кому з українців можуть нарахувати

Жінка похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

В Україні передбачені спеціальні надбавки до пенсії для громадян, які мають особливі заслуги перед державою. Зокрема, відомо, хто може оформити нарахування у 35% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Про це розповідають Новини.LIVE, посилаючись на одне з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Хто має право на доплату до пенсії у 2026 році

Йдеться про нарахування спеціальної надбавки до пенсії для жінок, у яких є особливі заслуги перед батьківщиною. А саме — для багатодітних матерів. Сума доплати залежить від того, яку кількість дітей виховано, та розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність, встановленого на початок календарного року (у 2026 році — 2 595 грн).

Відповідне питання регулює закон "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною". Йдеться про надбавку, яку можуть отримувати жінки, які виховали мінімум п’ятьох дітей щонайменше до шести років. Також можуть враховувати офіційно усиновлених дітей. Окрім того, відповдні доплати можуть нараховувати для батьків.

Таку надбавку можуть додати до основної суми пенсії:

Для пенсії за віком; Для пенсії з інвалідності; Для пенсії у зв’язку з втратою годувальника; Для пенсії за вислугу років.

Градація сум надбавок до пенсії

Розмір виплат може щороку змінюватися, якщо уряд переглядатиме прожитковий мінімум для непрацездатних.

Градація розміру надбавок залежить від кількості дітей. Зокрема, така додаткова виплата стартує за п’ятьох дітей з 35% від прожиткового мінімуму, тобто 908 грн.

Надалі за кожну наступну дитину додаватиметься по 1%. А саме доплачують:

за шістьох — 36% (934 грн);

за сімох — 37% (960 грн);

за вісьмох дітей — 38% (986 грн);

за дев'ятьох дітей — 39% (1012 грн);

за десятьох і більше дітей — 40% (1038 грн).

Якщо отримувач надбавки помре, то її частину можуть нарахувати під час оформлення пенсії у зв’язку з втратою годувальника для членів родини. У такому разі виплата дорівнюватиме 70% від суми доплати для одного непрацездатного члена родини або 90% — якщо таких осіб двоє та більше.

Для того, щоб отримати гроші, необхідно звернутися до Пенсійного фонду та надати спеціальний пакет документів.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кому обіцяють нарахувати пенсію у 20 650 грн у липні. Підвищені держгарантії передбачені для громадян, у яких є статус учасника ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, яким встановлена інвалідність, пов’язана з аварією. Таку суму надають з урахуванням усіх доплат та підвищень для осіб з інвалідністю І групи.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у серпні 2026 року деякі категорії пенсіонерів одержать виплату до Дня Незалежності. Розмір доплати стартуватиме від 450 грн і досягатиме 3 100 грн. Сума залежатиме від статусу одержувача. Зокрема, кошти нададуть відповідно до закону "Про жертви нацистських переслідувань".