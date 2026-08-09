Військова пенсія у 2026 році: хто може отримати виплати після 25 років служби

Військові ЗСУ, гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі військові можуть вийти на пенсію ще задовго до досягнення загального пенсійного віку. Для цього вирішальними є не лише роки служби, а й вік, загальний страховий стаж та причина звільнення. У 2026 році закон передбачає кілька варіантів призначення пенсії за вислугу років для військових.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України №2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Коли військовий може вийти на пенсію за вислугу

Один із основних варіантів стосується військовослужбовців, які звільнилися після 1 жовтня 2020 року. Якщо на день звільнення вони мають щонайменше 25 календарних років вислуги, право на пенсію виникає незалежно від віку.

Тобто військовому, який має необхідну календарну вислугу, не потрібно чекати 45, 50 чи 60 років. Водночас важливо, щоб на момент призначення пенсії він був звільнений зі служби.

Є й інший варіант — так званий змішаний стаж. У цьому випадку на день звільнення військовослужбовцю має виповнитися 45 років. Крім того, необхідно мати щонайменше 25 років страхового стажу, з яких не менше 12 років і 6 місяців повинна становити військова або інша служба, яка зараховується відповідно до закону.

Читайте також:

Якщо військовий має 20 років вислуги

У такому випадку право на пенсію може виникати, зокрема, при звільненні за віком, станом здоров'я або у зв'язку зі скороченням штатів та за умови досягнення необхідного віку. Пенсійний фонд окремо роз'яснює таку підставу для призначення пенсії.

Тому сама цифра "20 років служби" ще не означає автоматичного призначення пенсії. Значення має сукупність обставин звільнення та вимог, передбачених законом.

Що входить до вислуги

Для призначення пенсії важливо правильно підтвердити періоди служби. Військову вислугу визначають за документами про проходження служби, зокрема послужним списком та іншими документами військової частини.

Якщо певні періоди служби не були враховані, можуть знадобитися витяги з наказів, довідки військових частин, архівні документи та інші підтвердження. Тому перед оформленням пенсії варто перевірити, чи всі періоди служби внесені до документів та враховані під час обчислення вислуги.

Чи враховується цивільний стаж

У випадку змішаного стажу це має принципове значення. Для такого виду пенсії необхідно мати щонайменше 25 років страхового стажу, але не менше 12 років 6 місяців із нього повинні припадати на військову або передбачену законом службу. Тобто частина стажу може бути цивільною — наприклад, періоди офіційної роботи до або між періодами служби.

Для підтвердження страхового стажу використовуються документи, передбачені законодавством. Періоди роботи до 1 січня 2004 року, зокрема, можуть підтверджуватися трудовою книжкою, довідками підприємств, виписками з наказів та іншими документами.

Від чого залежить розмір пенсії

Він залежить від тривалості вислуги та грошового забезпечення військовослужбовця. Для пенсії за вислугу років у разі 20 років служби базовий розмір становить 50% відповідних сум грошового забезпечення, а за кожен повний рік вислуги понад 20 років додається ще 3%. Загальний розмір за загальним правилом не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення.

Для пенсії за змішаним стажем діє інший розрахунок: за 25 років страхового стажу передбачено 50% відповідних сум грошового забезпечення, а за кожен повний рік понад 25 років додається 1%. Максимальний розмір також становить 70%, за окремими винятками, передбаченими законом.

Тому двоє військових з однаковою тривалістю служби можуть отримувати різні суми — залежно від їхнього грошового забезпечення та інших обставин.

Чи означає право на пенсію автоматичне звільнення

Набуття права на пенсію та підстави для звільнення зі служби — це два різні питання. Тобто військовослужбовець може досягти необхідної вислуги, але саме по собі це не означає автоматичного припинення служби. Особливо актуальним це є під час воєнного стану, коли діють спеціальні правила проходження військової служби.

Тому перед звільненням важливо окремо перевірити як право на пенсію, так і наявність законної підстави для звільнення.

Що робити, якщо Пенсійний фонд не врахував частину служби

Проблеми можуть виникнути, якщо в документах відсутні підтвердження певного періоду служби або інформація про нього є неповною. У такій ситуації спочатку варто отримати документи, які підтверджують спірний період, зокрема довідки військової частини чи архіву, витяги з наказів та інші підтвердження.

Якщо після цього Пенсійний фонд не врахує відповідний період або відмовить у призначенні пенсії, таке рішення можна оскаржити в установленому порядку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці з II або III групою інвалідності за певних умов можуть отримувати пенсію у розмірі 100% виплати за віком. Право на такий розрахунок залежить від страхового стажу, віку встановлення інвалідності та того, чи працює людина.

Також Новини.LIVE писали, що українцям, які отримують допомогу по безробіттю, цей період автоматично зараховують до страхового стажу. Водночас із 2 серпня нові правила дозволяють враховувати до стажу й періоди офіційної роботи, за які роботодавець не сплатив ЄСВ.