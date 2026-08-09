Военная пенсия в 2026 году: кто может получить выплаты после 25 лет службы

Военные ВСУ, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Некоторые военнослужащие могут выйти на пенсию задолго до достижения общего пенсионного возраста. При этом решающими факторами являются не только годы службы, но и возраст, общий страховой стаж и причина увольнения. В 2026 году закон предусматривает несколько вариантов назначения пенсии за выслугу лет для военнослужащих.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Когда военнослужащий может выйти на пенсию за выслугу

Один из основных вариантов касается военнослужащих, уволившихся после 1 октября 2020 года. Если на день увольнения они имеют не менее 25 календарных лет выслуги, право на пенсию возникает независимо от возраста.

То есть военнослужащему, имеющему необходимый календарный стаж, не нужно ждать 45, 50 или 60 лет. В то же время важно, чтобы на момент назначения пенсии он был уволен со службы.

Есть и другой вариант — так называемый смешанный стаж. В этом случае на день увольнения военнослужащему должно исполниться 45 лет. Кроме того, необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 12 лет и 6 месяцев должна составлять военная или иная служба, засчитываемая в соответствии с законом.

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Если у военнослужащего 20 лет выслуги

В таком случае право на пенсию может возникать, в частности, при увольнении по возрасту, по состоянию здоровья или в связи с сокращением штатов и при условии достижения необходимого возраста. Пенсионный фонд отдельно разъясняет такое основание для назначения пенсии.

Поэтому сама цифра "20 лет службы" еще не означает автоматического назначения пенсии. Значение имеет совокупность обстоятельств увольнения и требований, предусмотренных законом.

Что входит в стаж

Для назначения пенсии важно правильно подтвердить периоды службы. Военный стаж определяется по документам о прохождении службы, в частности по послужному списку и другим документам воинской части.

Если определенные периоды службы не были учтены, могут понадобиться выписки из приказов, справки из воинских частей, архивные документы и другие подтверждающие материалы. Поэтому перед оформлением пенсии стоит проверить, все ли периоды службы внесены в документы и учтены при расчете стажа.

Учитывается ли гражданский стаж

В случае смешанного стажа это имеет принципиальное значение. Для такого вида пенсии необходимо иметь не менее 25 лет страхового стажа, но не менее 12 лет 6 месяцев из него должны приходиться на военную или предусмотренную законом службу. То есть часть стажа может быть гражданской — например, периоды официальной работы до или между периодами службы.

Для подтверждения страхового стажа используются документы, предусмотренные законодательством. Периоды работы до 1 января 2004 года, в частности, могут подтверждаться трудовой книжкой, справками с предприятий, выписками из приказов и другими документами.

От чего зависит размер пенсии

Он зависит от продолжительности выслуги и денежного довольствия военнослужащего. Для пенсии за выслугу лет при 20 годах службы базовый размер составляет 50% соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый полный год выслуги свыше 20 лет добавляется еще 3%. Общий размер, по общему правилу, не может превышать 70% соответствующих сумм денежного довольствия.

Для пенсии по смешанному стажу действует другой расчет: за 25 лет страхового стажа предусмотрено 50% соответствующих сумм денежного довольствия, а за каждый полный год сверх 25 лет добавляется 1%. Максимальный размер также составляет 70%, за отдельными исключениями, предусмотренными законом.

Поэтому два военнослужащих с одинаковой продолжительностью службы могут получать разные суммы — в зависимости от их денежного довольствия и других обстоятельств.

Означает ли право на пенсию автоматическое увольнение

Приобретение права на пенсию и основания для увольнения со службы — это два разных вопроса. То есть военнослужащий может достичь необходимого стажа, но само по себе это не означает автоматического прекращения службы. Особенно актуально это во время военного положения, когда действуют специальные правила прохождения военной службы.

Поэтому перед увольнением важно отдельно проверить как право на пенсию, так и наличие законного основания для увольнения.

Что делать, если Пенсионный фонд не учел часть службы

Проблемы могут возникнуть, если в документах отсутствуют подтверждения определенного периода службы или информация о нем является неполной. В такой ситуации сначала следует получить документы, подтверждающие спорный период, в частности справки из воинской части или архива, выписки из приказов и другие подтверждения.

Если после этого Пенсионный фонд не учтет соответствующий период или откажет в назначении пенсии, такое решение можно обжаловать в установленном порядке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы с II или III группой инвалидности при определенных условиях могут получать пенсию в размере 100% выплаты по возрасту. Право на такой расчет зависит от страхового стажа, возраста установления инвалидности и того, работает ли человек.

Также Новини.LIVE писали, что украинцам, получающим пособие по безработице, этот период автоматически зачисляется в страховой стаж. В то же время с 2 августа новые правила позволяют учитывать в стаже и периоды официальной работы, за которые работодатель не уплатил ЕСВ.