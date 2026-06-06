Штраф 17 000 грн за отриману 1 000 грн: кому загрожує при переказі на банківську картку

Людина тримає банківську картку в руках. Фото: Новини.LIVE

Українці ризикують отримати штрафи до 17 000 грн за грошові перекази на банківські картки. Крім того, їм можуть нарахувати податки на такі операції, навіть якщо це невеликі суми — до 1 000 грн. Насамперед йдеться про тих, хто отримує гроші за товари та послуги на звичайну банківську картку без реєстрації ФОП.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін, передають Новини.LIVE.

У яких випадках нараховують податки та штрафи

Юрист рекомендує за можливості скоротити користування послугою переказу коштів на карту.

"Вже давно перекази на банківські картки мінімізую і вам рекомендую. Було вже дві справи по продажах на OLX", — йдеться у дописі.

Юрист рекомендує за можливості скоротити користування послугою переказу коштів на карту.

Читайте також:

Він пояснив, що податкове зобов’язання не виникає автоматично лише через сам факт зарахування коштів на банківську картку. Оподатковується саме дохід фізичної особи. Якщо отримана на картку сума не є доходом, або з неї вже сплачувалися податки, повторно їх не стягуватимуть.

Водночас, за словами адвоката, ризики податкових донарахувань виникають у випадках, коли надходження на банківські рахунки фізичної особи мають ознаки систематичного доходу, але при цьому не відображаються у податковій звітності та не оподатковуються у встановленому порядку.

Чи має податкова доступ до банківських рахунків українців

Податковий контроль в Україні не передбачає автоматичного доступу до особистих банківських рахунків фізичних осіб. Інформація про рух коштів на рахунках належить до банківської таємниці, тому податкові органи не можуть вільно переглядати фінансові операції громадян без визначених законом підстав.

У яких випадках можливий доступ до банківської інформації

Банківські установи зобов’язані здійснювати фінансовий моніторинг операцій клієнтів. У разі виявлення транзакцій, що можуть мати ознаки підозрілих, банк має право вимагати підтверджувальні документи щодо походження коштів, а також інформувати відповідні державні органи.

Надання податковим органам інформації про банківські рахунки можливе лише у чітко визначених законодавством випадках. Зокрема, це може відбуватися під час проведення податкової перевірки або на підставі рішення суду.

Податкові органи також мають право визначати податкові зобов’язання за попередні періоди, якщо буде встановлено факт отримання доходів, які не були задекларовані належним чином. У разі доведення отримання неоподаткованого доходу фізичній особі можуть донарахувати податки.

Окремо слід враховувати, що відповідно до статті 129 Податкового кодексу України на такі суми додатково нараховується пеня за кожен день прострочення виконання податкових зобов’язань.

Роман Сімутін зазначив, що найчастіше подібні ситуації виникають тоді, коли особа фактично здійснює підприємницьку діяльність через особисту банківську картку, не маючи офіційної реєстрації як фізична особа-підприємець.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ліміти на грошові перекази у червні. Відповідно до підписаного меморандуму, українські банки можуть встановлювати обмеження на такі операції. При цьому не має значення, кому саме переказують кошти — родичам, друзям чи стороннім особам.

Також Новини.LIVE писали, у яких випадках за карткові перекази між родичами блокують рахунки. Банки можуть ініціювати фінансовий моніторинг. Його застосовують, щоб перевірити легальність походження коштів.