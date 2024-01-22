Ціни на пальне в Україні станом на 22 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У понеділок, 22 січня, ціни на українських АЗС продовжили падати. Вартість бензину, дизпалива та автогазу трохи зменшилась.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 22 січня

За даними моніторингового сайту, 22 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,23 грн/л;

А-95 — 50,93 грн/л;

А-92 — 47,57 грн/л;

дизельне пальне — 50,90 грн/л;

скраплений газ — 27,82 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 51,07 грн/л,

скраплений газ — 28,50 грн/л.

Працівник на АЗС. Фото: УНІАН

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 22 січня

22 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та АЗС SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,15 грн/л, на KLO — 28,19 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Ми також розповідали про п'ять ознак, що пора замінити акумулятор в автомобілі. Сучасні автомобілі мають понад 200 електронних блоків керування, й всі вони збільшують навантаження на акумулятор, навіть коли машину припарковано. Тому важливо не проґавити момент заміни пристрою, щоб не опинитися з повністю розрядженою батареєю посеред темної холодної дороги.