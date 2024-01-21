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В Україні оновилась вартість пального — які сьогодні ціни на АЗС

21 січня 2024 06:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 21 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

На автозаправних станціях України оновилась вартість пального. У неділю, 21 січня, ціни на українських АЗС залишилась на рівні вчорашнього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Автозаправна станція. Фото: ubr.ua

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 21 січня

За даними моніторингового сайту, 21 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 54,32 грн/л;
  • А-95 — 51,02 грн/л;
  • А-92 — 47,74 грн/л;
  • дизельне пальне — 50,98 грн/л;
  • скраплений газ — 28,02 грн/л.

ЯкірТиждень тому

  • A-95+ — 54,32 грн/л,
  • А-95 — за 51,10 грн/л,
  • бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Інші види пального:

  • дизель — за 51,07 грн/л,
  • скраплений газ — 28,50 грн/л.
бензин на АЗС
Працівник на АЗС. Фото: УНІАН

ЯкірЦіни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 21 січня

21 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л. 

У мережі WOG вартість автогазу — 29,17 грн/л, на KLO — 28,19 г рн/л, на Shell — 28,25 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, що в Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Ми також розповідали про п'ять ознак, що пора замінити акумулятор в автомобілі. Сучасні автомобілі мають понад 200 електронних блоків керування, й всі вони збільшують навантаження на акумулятор, навіть коли машину припарковано. Тому важливо не проґавити момент заміни пристрою, щоб не опинитися з повністю розрядженою батареєю посеред темної холодної дороги.  

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