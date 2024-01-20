Скільки коштує перевезти машину на поїзді — ціни Укрзалізниці

Авто на залізничному вокзалі. Фото: Укрзалізниця

В Укрзалізниці діє послуга перевезення автомобілів у спеціальних вагонах. Всі, хто хоче подорожувати залізничним транспортом, але зі своїм авто, може скористатися автомобілевозом. Вартість розраховується з ваги та дальності рейсу, а маршрути сполучають найбільші українські міста.

Про це сказано на порталі Укрзалізниці.

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Скільки коштує перевезення авто потягом

Вагони-автомобілевози являють собою цілісні конструкції зі спеціальними засобами кріплення машин. Всередину може поміститися від до восьми транспортних засобів, залежно від їхніх габаритів. Вагони супроводжуються провідниками, в обов’язки яких входить:

оформлення опису автомобіля;

координація завантаження/вивантаження авто;

збереження цілості об’єкту на шляху;

забезпечення вдалого транспортування.

Користуючись послугою, українці можуть в будь-яку погоду безпечно дістатися до пункту призначення, не витрачаючи гроші на пальне та уникаючи зайвих витрат на амортизацію автівки.

Вартість перевезення авто потягом лояльна — в межах 100-150 грн за 100 кг ваги. Перевезення у вагоні-автомобілевозі доступно клієнтам за такими маршрутами і цінами:

№ 79/80 Дніпро — Київ — Дніпро (94 грн за 100 кг);

№ 53/54 Дніпро — Одеса — Дніпро (109,80 грн за 100 кг);

№ 49/50 Київ — Львів — Київ (109,80 грн за 100 кг);

№ 7/8 Харків — Одеса — Харків (124,68 грн за 100 кг);

№ 12/11 Одеса — Львів — Одеса (124,68 грн за 100 кг);

№ 29/30 Київ — Ужгород — Київ (135 грн за 100 кг);

№ 41/42 Дніпро — Львів — Дніпро (154,56 грн за 100 кг);

№ 15/16 Харків — Львів — Харків (154,56 грн за 100 кг).

Документи на перевезення можна оформити одразу в двох напрямках. Інформацію про наявність вільних місць та курсування вагону можна дізнатися на станціях відправлення в Одесі, Києві, Дніпрі, Львові та Харкові. В Ужгороді для замовлення послуги слід звернутися у багажну касу №5.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2023 році Укрзалізниця вийшла на довоєнні показники перевезень пасажирів — торік вона перевезла 25 мільйонів осіб у потягах далекого сполучення. У грудні підприємство зробило часткове здорожчання цін на міжнароднідні квитки, але у 2024 році ситуація зміниться.

Також ми писали про те, що нардеп Верховної Ради VIII скликання, член наглядової ради державного акціонерного товариства "Українська залізниця" Сергій Лещенко розповів подробиці того, як Укрзалізниця зустріла повномасштабне вторгнення. За його словами, перевізник увійшов у війну найбільш підготовленим.