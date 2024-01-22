Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 января 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

На АЗС обновили цены на топливо — сколько сегодня стоит бензин в Украине
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В понедельник, 22 января, цены на украинских АЗС продолжили падать. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 22 января вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 22 января
По данным мониторингового сайта, 22 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,23 грн/л;
- А-95 — 50,93 грн/л;
- А-92 — 47,57 грн/л;
- дизельное топливо — 50,90 грн/л;
- сжиженный газ — 27,82 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 54,32 грн/л,
- А-95 — за 51,10 грн/л,
- бензин А-92 — за 47,93 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,07 грн/л,
- сжиженный газ — 28,50 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 22 января
22 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и АЗС SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,15 грн/л, на KLO — 28,19 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.
Больше об авто
Напомним, что в Укрзализныце действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать по железнодорожному транспорту, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.
Мы также рассказывали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.
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