Цены на топливо в Украине по состоянию на 22 января 2024 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В понедельник, 22 января, цены на украинских АЗС продолжили падать. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза немного снизилась.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 22 января

По данным мониторингового сайта, 22 января средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 54,23 грн/л;

А-95 — 50,93 грн/л;

А-92 — 47,57 грн/л;

дизельное топливо — 50,90 грн/л;

сжиженный газ — 27,82 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,10 грн/л,

бензин А-92 — за 47,93 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 51,07 грн/л,

сжиженный газ — 28,50 грн/л.

Работник на АЗС. Фото: УНИАН

Цены на крупнейших АЗС: ОККО, WOG 22 января

22 января горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 53,99 грн/л, дешевле всего на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и АЗС SOCAR — за 55,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС VostokGaz — 46,49 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,15 грн/л, на KLO — 28,19 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

Больше об авто

Напомним, что в Укрзализныце действует услуга перевозки автомобилей в специальных вагонах. Все, кто хочет путешествовать по железнодорожному транспорту, но со своим авто, может воспользоваться автомобилевозом. Стоимость рассчитывается по весу и дальности рейса, а маршруты соединяют крупнейшие украинские города.

Мы также рассказывали о пяти признаках, что пора заменить аккумулятор в автомобиле. Современные автомобили имеют более 200 электронных блоков управления, и все они увеличивают нагрузку на аккумулятор, даже когда машина припаркована. Поэтому важно не упустить момент замены устройства, чтобы не оказаться с полностью разряженной батареей посреди темной холодной дороги.