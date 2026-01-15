Долар на чорному ринку пішов проти правил — що відбувається з курсом валюти

Людина тримає долари в руках. Фото: Freepik

У четвер, 15 січня, офіційний курс долара просів ще на 5 копійок — Національний банк України встановив його на рівні 43,1236 грн/дол. Середній курс в банках додав 21 копійку у продажу та 17 копійок у купівлі — до 43,60 грн/дол. та 43,075 грн/дол. відповідно.

Новини.LIVE з'ясовували, що відбувається з курсом долара на чорному ринку.

За скільки продають та купують валюту приватники

Чорний ринок, за даними моніторингового сервісу "Курс України", напередодні закрився з курсом долара 43,455 грн/дол. у продажу та 43,271 грн/дол. у купівлі.

Вранці у четвер, 15 січня, приватники почали торговий день з ширшим спредом, підвищивши курс продажу до 43,471 грн/дол., та знизивши курс купівлі до 43,263 грн/дол.

Протягом дня долар впевнено, але нерівномірно дорожчав, а маржа при цьому зменшувалася. Так, об 11:00 долар можна було купити по 43,461 грн, а здати по 43,316 грн.

О 12:00 різниця між курсами продажу і купівлі ще більше скоротилася — продавали долари по 43,50 грн, а купували по 43,371 грн в середньому.

Ближче до 14:00 долар на чорному ринку почав потроху дешевшати — до 43,519 грн/дол. у продажу та 43,395 грн/дол. у купівлі.

Курс долара на чорному ринку. Фото: скриншот

Чому долар дорожчає та чи варто купувати валюту зараз

Доктор економічних наук Олексій Плотніков вважає, що зростання курсу долара є тимчасовою та цілком очікуваною ситуацією. Адже в держбюджет-2026 заклали середньорічний показник на рівні 45,70 грн/дол., тож НБУ просто почав наближення до прогнозованої межі.

"Дорожчання загальмується найближчим часом, бо якщо на кінець року має бути 45,70 грн/дол., то подібними темпами результату вдасться досягнути завчасно. Якщо не буде непрогнозованих подій, НБУ втримуватиме гривню на рівні 43-43,50 грн/дол. приблизно до літа", — пояснив він в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE.

Економіст додав, що зараз не варто скуповувати долари з метою зберегти вигоду на майбутнє. Особливо в разі відсутності вільних коштів або фінансової подушки на кілька місяців.

