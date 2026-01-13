Відео
Головна Фінанси Нафта подорожчала на тлі протестів в Ірані та ризиків постачання

Нафта подорожчала на тлі протестів в Ірані та ризиків постачання

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 13:34
Ціни на нафту зросли на 1,7% через страх перебоїв з постачанням
Видобуток нафти. Фото: Freepik

Світові ціни на нафту знову зросли через загострення ситуації в Ірані. Інвестори включають у котирування нові геополітичні ризики. 

Тривога щодо ймовірні перебої з постачанням заслонила навіть сподівання на відновлення експорту з Венесуели, повідомляє Reuters

Читайте також:

Яка ціна нафти 13 січня

Ф’ючерси на нафту Brent подорожчали на 1,7%, до 64,93 долара за барель, сягнувши максимуму з середини листопада. Американська нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла на ті ж самі 1,7% і торгувалася близько 60,52 долара за барель. 

Аналітики зауважують, що зараз ринок фактично формує захисну надбавку від геополітичних ризиків — від Близького Сходу до Латинської Америки. 

Протести в Ірані та фактор Трампа 

Іран, один із ключових виробників нафти в ОПЕК, переживає наймасовіші антиурядові протести за останні роки. Жорсткі дії влади, сотні загиблих і масові арешти вже викликали різку реакцію Вашингтона. 

Дональд Трамп пригрозив військовим втручанням і заявив, що країни, які ведуть бізнес з Іраном, зіткнуться з додатковими тарифами при торгівлі зі США. Прямо це стосується Китаю, головного покупця іранської нафти. 

Скільки ринок додає "премії за страх" до ціни нафти

За оцінкою аналітиків, заворушення в Ірані підняли світові ціни на нафту приблизно на 3-4 долари за барель. Це так звана "геополітична премія". Вона помітна й у зростанні спреду між Brent та близькосхідними еталонами, який сягнув максимуму з літа. 

Венесуела не зняла напруги на ринку

Паралельно ринок намагається оцінити потенційне повернення венесуельської нафти. Зараз Венесуела заявляє про готовність передати США до п’ятдесяти мільйонів барелів сирої нафти, що раніше була під санкціями. 

Проте навіть ці обсяги поки що не перекривають ризики, пов’язані з Іраном, тому волатильність на нафтовому ринку залишиться.

Як ми повідомляли раніше,  США розглядають жорсткі санкції проти країн, що купують нафту РФ. 

Також ми писали, що Дональд Трамп вирішив "опустити нафту" на довгі роки — і це сильно вдарить по Росії.

Іран Дональд Трамп нафта Brent WTI
Автор:
Олексій Даниленко
Автор:
Олексій Даниленко
