На 5 000 грн більше: хто може отримати підвищену пенсію у липні

Громадяни похилого віку, гроші. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року Пенсійний фонд України (ПФУ) нарахує деяким громадянам підвищений рівень мінімальної пенсії. Щомісячні виплати переглянули ще навесні для особливої категорії людей одразу на 5 100 грн.

Про те, кому платять суттєво більше, повідомляє видання Новини.LIVE.

Хто має право на значно вищі пенсії у 2026 році

Як зазначили у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів, розраховувати на посилену підтримку з боку держави можуть родини загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців під час захисту країни від агресії РФ.

Питання щодо нарахування мінімальних гарантій для рідних військових регулює урядова постанова №674 "Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб".

Зокрема, у липні цього року для кожного непрацездатного члена родини (матір/батько, дружина/чоловік загиблих, дитина, яка отримує соціальні виплати замість пенсії) мають нарахувати мінімальну пенсійну виплату на 5 100 грн вищу проти такого ж періоду минулого року. Такі категорії громадян отримають суму 12 810 грн.

Також цього року переглянули мінімальну пенсію для родин, де допомога надається для двох і більше громадян (окрім непрацездатних матері чи батька, дружини чи чоловіка), а також для двох дітей загиблого військового. У липні 2026-го такі категорії громадян отримають на 3 920 грн більшу суму, аніж рік тому. Йдеться про виплату 10 020 грн.

Надалі такі пенсії будуть щорічно підлягати індексації, а перерахунок проводитимуть в автоматичному режимі, без потреби особистого звернення.

Як оформити пенсію рідним загиблих військових

За повідомленням відомства, подати запит на призначення пенсії громадяни можуть через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де такі військові несли службу, якщо не отримували пенсію до цього.

Якщо ж загиблий/зниклий безвісти захисник вже отримував пенсію, то необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду як за місцем проживання, так і за фактичним перебуванням.

Громадяни повинні заздалегідь підготувати такий пакет документів (скановані варіанти):

паспорт (дані про адресу реєстрації/проживання);

ідентифікаційний код;

свідоцтво щодо смерті військового;

документи, які засвідчать родинні зв'язки (свідоцтво про народження/свідоцтво про одруження);

документ з підтвердженням непрацездатності;

довідку про групу інвалідності (якщо є);

висновок про інвалідність до повноліття (для пенсії дитині);

довідку закладу освіти про навчання рідних на денній формі;

документи із засвідченням наявності стажу у щонайменше 20 років (для пенсії матері чи дружині, віком від 50-55 років);

документи, що пасинок/падчерка не мали аліментів;

реквізити банківського рахунку.

За правилами, пенсія буде призначена, якщо військовослужбовець загинув/помер:

під час несення військової служби;

протягом трьох місяців з моменту звільнення;

пізніше трьох місяців — через поранення, контузію чи захворювання, отримані під час відбування служби.

Також Новини.LIVE писали, хто має право на надбавку у більш ніж 2 500 грн. На таку додаткову суму можна розраховувати громадянам, які мешкали у радіаційно забруднених зонах безумовного чи добровільного відселення. Цьогоріч уряд ухвалив рішення розширити підстави для підтвердження свого факту проживання, що дозволить більшій кількості громадян отримати доплати.

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