Пенсії в Україні: як зміниться облік страхового стажу з серпня

Пенсіонери на вулиці, табличка Пенсійного фонду. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Українцям змінили правила обліку трудового стажу і почнуть зараховувати навіть ті періоди роботи, за які не було сплачено єдиний соціальний внесок. Ба більше, ПФУ допомагатимуть у пошуку відомостей, які могли загубитись.

Про це повідомляє Новини. LIVE з посиланням на експерта каналу "На пенсії".

Умови для зарахування "проблемного" стажу

Раніше було так: навіть якщо людина сумлінно працювала та отримувала зарплату, несплата ЄСВ могла позбавити її необхідних років стажу для виходу на пенсію.

З серпня 2026 року ситуація зміниться. Набуває чинності Закон №4851-IX, який дозволяє враховувати такі "проблемні" періоди під час визначення права на пенсію, навіть якщо внески не перераховувались до бюджету.

Втім, є важлива умова. Підприємство повинно було офіційно нараховувати зарплату працівнику та подавати відповідну звітність до податкових органів.

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Тобто держава має бачити документальне підтвердження того, що внески були нараховані, навіть якщо до бюджету так і не надійшли. Саме ці періоди допоможуть українцям набрати необхідний страховий стаж для виходу на пенсію у 60, 63 або 65 років.

Що буде з розміром пенсії

Нові правила не передбачають автоматичного збільшення виплат.

Для визначення розміру пенсії враховуватимуть лише ті місяці, за які страхові внески були фактично сплачені. Тобто "проблемний" стаж допоможе підтвердити право на пенсію, але не вплине на суму виплат так само, як періоди зі сплаченим ЄСВ.

Пенсійний фонд допомагатиме у пошуку документів

Втрата паперової трудової книжки більше не означатиме серйозних проблем під час оформлення пенсії. Відтепер Пенсійний фонд не зможе просто відмовити людині у виплатах через відсутність необхідних документів.

Новий закон зобов’язує ПФУ самостійно інформувати людину, якщо у електронних реєстрах не вистачає відомостей про трудову діяльність, та допомагати у пошуку даних для правильного перерахунку чи призначення пенсії.

Якщо паперова трудова книжка була втрачена або відсутня, підтвердити трудову діяльність можна буде за допомогою:

електронних реєстрів;

архівних довідок;

інших офіційних документів і джерел інформації.

Подати документи для оформлення пенсії українці можуть як у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, так і дистанційно через портал електронних послуг ПФУ.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що пенсіонери отримують виплати не в один день, а за спеціальним графіком. У червні, як і раніше, гроші прийдуть з 4 по 25 число. ПФУ нараховує виплати у пріоритетному порядку, тому деяким українцям гроші надходять раніше, ніж іншим.

Також Новини.LIVE повідомляли, що окремі пенсіонери мають право на доплату у розмірі 20% від призначеної пенсії. Йдеться про мешканців населених пунктів, які офіційно мають статус гірських. Для оформлення додаткових коштів потрібно мати посвідчення та звернутися до Пенсійного фонду із заявою.