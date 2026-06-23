Мінімальна зарплата неповнолітніх: норми та скільки платять

Підліток за комп'ютером. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У Державній службі з питань праці розповіли, які діють умови надання заробітної плати для неповнолітніх працівників в Україні у 2026 році. Для осіб, які не досягли віку трудової дієздатності, передбачені певні преференції порівняно з дорослими громадянами.

Про це розповідає видання Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу Управління інспекційної діяльності в одній з областей.

Які діють правила в оплаті праці для неповнолітніх

Громадян, які не досягли 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюють у правах до повнолітніх, а в питанні охорони праці, робочого часу, відпусток та інших умов праці надається право на пільги, встановлені законодавством України.

Зарплата неповнолітніх та скорочений робочий час

За даними інспекції, неповнолітні працівники працюють меншу кількість годин, ніж повнолітні.

Вони мають право на скорочений робочий час:

для осіб від 16 до 18 років — до 36 годин/тиждень;

для осіб від 15 до 16 років — до 24 годин/тиждень;

для учнів від 14 до 15 років на час канікул — до 24 годин/тиждень.

Також неповнолітні мають переваги: за умови виконання повної норми праці їм надане право на оплату в такому ж розмірі, як і дорослим.

Оплата відрядної роботи

У разі відрядної форми оплати праці до неповнолітніх застосовуються ті ж суми, що й до дорослих працівників. При цьому передбачена відповідна доплата за скорочену тривалість робочого часу.

Зарплати для учнів та студентів

Згідно з правилами, для учнів шкіл, закладів профтехосвіти та фахової передвищої освіти, які працюють у вільний від навчання час, має надаватися заробітна плата пропорційно відпрацьованому часу або залежно від обсягу виробітку. Також вони мають право на додаткові доплати.

Яку мінімальну зарплату гарантує закон

За даними Управління, зарплата для неповнолітніх працівників за повноцінно виконаної місячну чи годинну норму праці не може бути меншою за гарантований законодавстом розмір мінімальної заробітної плати.

Станом на січень 2026 року мінімальну зарплату в Україні було встановлено на такому рівні:

8 647 грн — гарантована сума за місяць;

52 грн — гарантований розмір за годину.

З якого віку можуть працювати неповнолітні

Відповідно до статті 188 Кодексу законів про працю (КЗпП), роботодавці можуть оформлювати громадян, які досягли 16 років.

Якщо йдеться про менший вік, то необхідно дотриматися певних правил. Зокрема, 15-річного громадянина можна влаштувати на роботу у разі отримання письмової згоди від одного з батьків чи особи, яка їх замінює.

Прийняття на роботу громадян з 14 років можливе за одночасного дотримання таких умов:

неповнолітній навчається;

виконує роботу, що не завдає шкоди здоров’ю;

робота не порушує процес навчання (у вільний час);

надано згоду одного з батьків/особи, яка їх замінює.

У період воєнного стану роботодавець може встановлювати під час прийняття на роботу випробувальний термін для будь-якої категорії громадян, зокрема неповнолітніх.

Такі працівники мають право на щорічну основну відпустку у 31 календарний день, які можна брати у зручний час, проте у період воєнного стану оплачуваний відпочинок може надаватися тільки у 24 календарні дні.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, чи зміниться у липні мінімальна заробітна плата в країні. За нормами закону, упродовж цього року підприємства зобов'язані застосовувати мінімальну зарплату, визначену законом про державний бюджет. Нижче неї посадовий оклад не може бути.

Ще Новини.LIVE розповідали, що українці просять у петиції змінити правила нарахування зарплат для держпрацівників, посадовий оклад яких може сягати 124 800 грн. На їхню думку, під час війни заробітна плата має залежати від ефективно виконаної роботи. Також вважають за доцільне скоротити штат держорганів.