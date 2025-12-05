Пенсія з інвалідності — як оформити та які передбачені суми

Кабінет лікаря. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про особливості призначення пенсій з інвалідності та який необхідний страховий стаж залежно від віку. Також уточнили, як оформити відповідні виплати та які вимагають документи у 2025 році.

Які вимоги для призначення пенсії з інвалідності у 2025 році

За даними фонду, питання призначення пенсій з інвалідності регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Згідно з нормами, у 2025 році пенсію з інвалідності можуть призначити:

після отримання громадянином інвалідності, що порушила повністю/ частково працездатність за наявності потрібної кількості стажу;

залежно від терміну, коли виникла інвалідність: під час роботи, до працевлаштування чи вже після завершення роботи;

на весь термін встановлення інвалідності.

Громадянам можуть призначити залежно від ступеня втрати працездатності такі групи інвалідності: першу, другу та третю.

Встановлюється інвалідність на основі висновку експертних команд з оцінювання повсякденного функціонування особи, що формуються в медзакладах з урахуванням групи інвалідності, причини та наявного стажу на час виникнення інвалідності чи на дату звернення за пенсією.

Щодо стажу, то для першої групи інвалідності вимагається наявність від одного до десяти років стажу залежно від віку, коли була встановлена інвалідність. Після досягнення громадянином пенсійного віку (понад 60 років) потрібно мати 15 років стажу.

Вимоги до стажу. Джерело: ПФУ



Для другої-третьої груп інвалідності треба мати від одного до 15 років стажу, залежно від віку, коли була встановлена інвалідність.

Вимоги до стажу. Джерело: ПФУ



У разі виникнення інвалідності під час проходження строкової військової служби чи в разі отримання поранення, каліцтва, контузії, одержаних у період масових акцій громадського протесту з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, тим, хто звернувся за меддопомогою до 30 квітня 2014 року, пенсію призначають незалежно від стажу.

Розміри пенсійних виплат для людей з інвалідності:

для першої групи — 100% пенсії за віком (не менше прожиткового мінімуму);

для другої групи — 90% пенсії за віком;

для третьої групи — 50% пенсії за віком.

Які потрібні документи для оформлення пенсії та куди подавати

Для оформлення пенсії з інвалідності громадяни мають подати документи до Пенсійного фонду одним з таких способів:

дистанційно: через портал е-послуг Пенсійного фонду, держпортал "Дія";

особисто: в сервісний центр ПФУ (незалежно від місця реєстрації/проживання);

у разі проживання за кордоном — поштою на адресу тероргану Пенсійного фонду.

У 2025 році від заявників вимагають зібрати заздалегідь вичерпний пакет документів, куди мають входити:

заява на призначення пенсії з інвалідності;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний номер;

документи про страховий стаж (до 1.01. 2004 року: трудова книжка/військовий квиток/диплом про навчання на денній формі);

довідка про зарплату за період у будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль по 30 червня 2000 року (за бажанням/за необхідності) довідка про грошове забезпечення, сплачені страхові внески до ПФУ.

Також орган Пенсійного фонду має додати до заяви витяг із рішення експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи про встановлення інвалідності.

