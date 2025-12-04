Пенсії в Україні — як нова зарплата на заслуженому відпочинку може вплинути на виплати

Жінка за комп'ютером. Фото: Freepik

В Україні громадяни, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, завдяки заробітній платі та додатковому страховому стажу можуть суттєво вплинути на розмір майбутніх пенсійних виплат. Кожні два роки Пенсійний фонд зобов'язаний переглядати суму.

Це передбачено статтею 42 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Як розмір зарплати пенсіонера впливає на пенсію

Згідно з нормами законодавства, розмір заробітної плати пенсіонера за віком може опосередковано впливати на суму пенсії завдяки праву на здійснення її перерахунку.

З 1 квітня 2018 року Пенсійний фонд щороку автоматично переглядає виплати працюючим пенсіонерам. Це роблять без додаткового звернення тим, хто станом на 1 березня року набув відповідне право. А саме:

Коли після призначення/попереднього перерахунку пенсійної виплати громадянин отримав щонайменше 24 місяці стажу (беруть найбільш вигідний варіант для здійснення перерахунку: або з дорахуванням самого стажу або стажу та зарплати після призначення/перерахунку пенсії; Коли після призначення/минулого перегляду пенсії людина набула щонайменше 24 місяці стажу, проте відтоді пройшло мінімум два календарні роки з донарахуванням тільки набутого стажу.

Під час здійснення перерахунку стаж та зарплату враховують за даними реєстру застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

Заробітна плата пенсіонера, який продовжує працювати, формує індивідуальний коефіцієнт заробітку (Ікз). Чим вищий буде дохід, тим вищим буде Ікз. Завдяки цьому громадяни можуть розраховувати на перегляд розміру пенсії.

Хто позбавлений права на одночасні пенсію та зарплату

Згідно з правилами, громадяни, які вийшли на пенсію за вислугою років, не матимуть права працювати на посадах, що надають право на таку пенсію, та разом з цим отримувати пенсійні виплати. За умови працевлаштування на такі посади нарахування пенсії має тимчасово припинятися. Громадянин зможе отримувати тільки заробітну плату.

У разі звільнення виплата пенсії поновиться. Проте, якщо пенсіонер обере іншу професію, не пов’язану з пенсією за вислугу років, то зможе поєднувати отримання зарплати та пенсійних виплат.

