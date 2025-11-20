Як розраховується пільга на комунальні послуги для УБД — норми та правила у 2025 році

Військовий заповнює документ. Фото: Генштаб, Telegram

Військовослужбовці, які мають статус учасника бойових дій, отримують низку преференцій від держави. Зокрема це суттєві знижки на оплату житлово-комунальних послуг, які надаються відповідно до площі житла, кількості членів родини та інших факторів.

Як розрахувати знижку на оплату газу, світла, води чи інших ЖКП, пояснили фахівці порталу Portmone.

На які комунальні послуги надаються знижки УБД

Питання надання пільг УБД регулює Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пунктами 4–6 статті 12 документа передбачена знижка у розмірі 75% під час розрахунків за:

користування житлом (квартплата);

ЖКП — опалення, споживання електроенергії, газу, холодної та гарячої води тощо;

палива (газу, вугілля, дров) — для сімей, що проживають у приватних будинках.

Для родин, що повністю складаються з непрацездатних осіб, діє 100% знижка на всі види комуналки.

Умови користування пільгами

Знижки на оплату житлово-комунальних послуг надаються лише в межах установлених державою норм. Для розрахунку пільг на квартплату та опалення береться до уваги площа не більше ніж 21 кв. м на кожного мешканця плюс 10,5 кв. м на домогосподарство загалом.

Якщо сім'я користується твердим чи зрідженим паливом, норматив подвоюється: 42 кв. м на одну особу та 21 кв. м на родину.

При визначенні обсягу пільг учасникам бойових дій застосовують стандарти, закріплені постановою Кабінету Міністрів № 409 від 6 серпня 2014 року.

Документ встановлює такі максимальні норми споживання:

Електроенергія — 70 кВт-год на людину щомісяця плюс 30 кВт-год на родину, але загалом не більше 190 кВт-год на помешкання. Якщо в оселі встановлена електроплита, ліміт може зрости до 220–250 кВт-год, залежно від наявності гарячої та холодної води.

Газ — 3,3 куб. м на особу за наявності газової плити й централізованої гарячої води; 5,4 куб. м — якщо гарячої води немає; 10,5 куб. м — у домогосподарствах із газовою колонкою.

Холодна вода та водовідведення — 3,6 куб. м на члена сім’ї щомісяця.

Гаряча вода — 1,6 куб. м на людину.

Норми щодо забезпечення населення твердим паливом і скрапленим газом регулює постанова КМУ № 356 від 23 квітня 2012 року. Вона визначає:

для пільговиків — 1 тонна твердого палива або 1 балон (21 кг) газу на рік;

для соціально незахищених отримувачів субсидій — 2 тонни палива або 2–4 балони газу (42–84 кг), залежно від кількості мешканців.

Усі обсяги, що перевищують установлені нормативи, оплачуються за повною ціною.

Як розрахувати пільги на комунальні послуги для УБД

Фахівці провели розрахунок на прикладі сім’ї з трьох осіб, яка живе у квартирі з газовою плитою, холодною та гарячою водою. За місяць домогосподарство використало 160 кВт·год електроенергії — це вписується в норматив.

За тарифу 4,32 грн/кВт·год загальна вартість становить:

4,32 × 160 = 691,2 грн.

Оскільки УБД має право на 75% знижки, розмір пільги дорівнює:

691,2 × 0,75 = 518,4 грн.

Сума, яку сім’я фактично сплатить:

691,2 – 518,4 = 172,8 грн.

Тобто замість повної вартості 691,2 грн родина оплачуватиме лише 172,8 грн.

Хто з членів родини може користуватися пільгами УБД

Право на знижки разом із ветераном мають усі, хто проживає з ним на одній житловій площі. Серед них:

чоловік або дружина ветерана;

діти до 18 років, а також повнолітні неодружені діти з інвалідністю;

особа, що здійснює догляд за ветераном I групи інвалідності;

непрацездатні батьки;

особи, які перебувають під опікою чи піклуванням УБД.

У чому різниця між пільгою та компенсацією за комуналку для УБД

Пільга — це фіксоване право на 75% знижку за кожен вид послуги, але лише в межах установлених норм.

Компенсація — це окрема форма підтримки. Її надають, коли скористатися звичайною пільгою неможливо або коли витрати після врахування пільги залишаються надто високими.

Якщо сума щомісячних оплат за ЖКП навіть після застосування пільги перевищує 15% сімейного доходу, домогосподарство може претендувати на субсидію. Компенсується тільки та частина платежів, яка залишилася після знижки.

