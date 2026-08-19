Людям з інвалідністю виплатять 800 000 грн: хто зможе отримати

Людина тримає гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У 2026 році окремим категоріям людей з інвалідністю І-ІІІ групи нараховують за новими правилами грошову допомогу, що може досягати 800 000 грн. Зокрема, тепер розраховувати на одноразові виплати може ширше коло громадян, також передбачена доплата різниці між раніше призначеною та новою сумою допомоги у разі зміни групи інвалідності.

Про те, хто може отримати разові виплати, розповідає редакція Новини.LIVE.

Кому з українців нараховують допомогу до 800 000 грн

Йдеться про надання посиленої державної підтримки через Пенсійний фонд України (ПФУ) у вигляді разової грошової допомоги у сумі від 200 000 до 800 000 грн для таких категорій громадян:

Для працівників операторів критичної інфраструктури/філій/представництв;

Для осіб, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, незалежно від реєстрації.

Питання призначення фінансової допомоги тепер регулюють зміни до закону "Про одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, держслужбовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України".

Згідно із нормами закону, працівники, які постраждали на об’єктах критичної інфраструктури, можуть розраховувати на такі суми одноразової виплати:

Особи з інвалідністю першої групи — 800 000 грн; Особи з інвалідністю другої групи — 500 000 грн; Особи з інвалідністю третьої групи — 200 000 грн.

Також ПФУ виплачує 1 млн грн рідним загиблого (померлого), якщо працював на підприємстві критичної інфраструктури.

Зокрема, зміни передбачають виплату допомоги інакше, адже тепер немає значення, на якому об’єкті громадянин працював чи перебував у трудових відносинах з підприємством. До цього працівники у відрядженнях не отримували відповідні виплати.

Також тепер виплачують різницю між раніше наданою та новою сумою у разі переходу на іншу групу інвалідності. Якщо після повторної комісії встановлять вищу групу інвалідності, то можна буде одержати доплату. До цього людям надавали тільки сталі суми, попри зміни групи.

Також збільшили терміни для звернення за оформленням виплат. Раніше подавати заявки можна було протягом трьох років, а зараз — для цього доступний весь період воєнного стану та ще три роки після його закінчення.

Ввели єдину форму заяви як для первинного звернення, так і для подання запиту для доплати.

Розширили коло претендентів на обов'язкову частку фінансової допомоги: тепер її можуть отримати повнолітні працездатні діти загиблих, які здобувають освіту, до 23 років.

Правила оформлення грошової допомоги

Для того, щоб Пенсійний фонд призначив такий вид допомоги, потрібно:

подати заяву до відділення ПФУ або через сайт фонду;

надати документи, що підтвердять факт поранення/каліцтва/загибелі на об'єкті критичної інфраструктури:

надати довідку від комісії щодо групи інвалідності.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що "Карітас України" надає жителям Запорізької області допомогу у сумі 10 800 грн. Такі виплати матиме кожен член домогосподарства. Родина з п'яти осіб отримає до 54 000 грн. Одноразова виплата розрахована на покриття базових потреб протягом шести місяців. Для реєстрації потрібно подати заявку за спеціальною формою.

Ще Новини.LIVE писали, що влітку можуть отримати виплати від UNHCR жителі Сумського регіону. Фінпідтримка доступна громадянам, у яких є статуси переселенців або біженців. Кошти можуть отримати вразливі категорії. За умовами програми, передбачається надання двох видів фінансової допомоги залежно від обставин (10 800 та 12 300 грн).