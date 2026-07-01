Ліміти на перекази в Ощад24/7: які діють правила у липні

Смартфон у руках, банк. Фото: Freepik, Ощадбанк. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У липні 2026 року клієнти держфінустанови "Ощадбанк" будуть зобов'язані дотримуватися правил та обмежень на фінансові операції, що виконуються через мобільний застосунок та веббанкінг "Ощад24/7". Дотримання відповідних заходів убезпечить кошти на рахунках від шахраїв.

Про актуальні правила розповідає видання Новини.LIVE.

Які будуть діяти обмеження в "Ощад24/7" у липні

Посилені вимоги передбачені постановою №58 Національного банку України (НБУ) "Про затвердження положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку".

За інформацію державної банківської установи, у липні продовжать діяти запроваджені раніше рамки на грошові перекази через застосунок та портал "Ощад24/7" у цілях заходів безпеки.

Серед актуальних обмежень на онлайн-операції:

Ліміти на суми грошових переказів у певний період доби з найвищою активністю шахраїв;

Обмеження на обсяги відправлень, що вимагають додаткового підтвердження через повідомлення на номер телефону;

Індивідуальні рамки на кредитні ліміти для онлайн-розрахунків.

Зокрема, у період доби, коли відбувається найбільша активізація шахраїв, діятиме заборона на суми переказів, вищі за 10 000 грн на інші банківські картки. Таке обмеження встановили на нічний час.

Щодо необхідності додаткового підтвердження під час переказів, то заборонено відправляти суми вище 1 000 грн без згоди через SMS-підтвердження на фінансовий номер телефону відправника.

Загалом ліміти на вихідні p2p-перекази та за реквізитами становитимуть до 100 000 грн на місяць. Обмеження на купівлю валюти — не більше 50 000 грн за місяць (еквівалент).

Обмеження на особисті кредитні онлайн-ліміти банк встановить, з огляду на платоспроможність та рівень доходів клієнтів. Зокрема, буде складно отримати велику суму студентам та пенсіонерам з низькими доходами, та тим, хто має борги в інших банках.

Правила здійснення переказів в "Ощад 24/7"

Процедура здійснення переказів між картками банку в "Ощад 24/7" вимагає виконання лише кількох кроків:

у меню треба обрати "‎Перекази";

увійти в розділ "‎Перекази‌‎ між картками"‎;

зазначити необхідний вид переказу;

вказати карту, куди необхідно зробити переказ;

ввести номер карти одуржувача чи відсканувати;

погодитися зі списанням комісії;

ввести код-підтвердження.

Для виконання переказу на картку іншої фінустанови необхідно:

у розділі "‎Перекази"‎ обрати "‎На картку іншого банку"‎;

зазначити банківську картку, з якої буде виконано переказ;

вказати номер картки, куди потрібно зробити переказ та суму;

погодитися зі зняттям комісії;

ввести для підтвердження код.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що іноді в Ощадбанку виникають проблеми з роботою застосунку після операцій з коштами. На це у банку повідомили, що труднощі із введенням паролів та входом можуть бути наслудками технічних проблем. У такому разі рекомендують виконати операції трохи зголом.

Ще Новини.LIVE повідомляли, хто повинен замінити карти Ощадбанку. Це необхідно зробити власникам карт, термін дії яких звершився у лютому 2022-го. Анулювали тільки ті картки, за якими не спостерігалося жодних операцій з січня 2025-го, або на залишку яких були відсутні кошти. Для тих, хто перебуває за кордоном, доступний варіант оновлення картки за нотаріальною довіреністю.