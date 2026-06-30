В Ощадбанку пояснили, чому виникають проблеми з входом у застосунок

Смартфон у руках, банківське відділення. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Деякі клієнти державного "Ощадбанку" мають проблеми з коректністю роботи банківського застосунку. Зокрема, негаразди виникають з входом після надходжень певних сум чи перерахунку коштів з карти на карту.

Про це йдеться на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

Проблема з входом у застосунок Ощадбанку

Як розповіла одна з клієнток банку, вона користується послугами фінустанови у застосунку "Ощад24/7", проте помітила певні збої в його роботі після кожного руху коштів за рахунком.

Вона попросила налагодити програму у застосунку, оскільки щонайменше кілька разів на місяць доводиться перезавантажувати телефон під час введення пароля. У ньому періодично з'являється повідомлення "невірний пароль", тоді як відсутні подібні помилки.

Жінка зауважила, що у контакт-центрі припустили, що проблема може бути в самому телефоні. Клієнтка висловила сумнів щодо такого варіанту, адже у смартфоні має застосунки двох інших банків, з якими подібних проблем не спостерігається.

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"Помітила, що не раз таке буває або після зарахування на картку грошей, або при перерахунку з карти на карту, словом, при якомусь русі грошей", — додала громадянка.

Що кажуть представники Ощадбанку

Працівник банку попередньо припустив, що негаразди із введенням паролів та входом до застосунку могли виникнути через технічні проблеми, з якими зіткнувся банк протягом червня 2026 року.

Тоді фахівці фінустанови оновили сервіси, а тому були недоступні певний проміжок часу. Проблеми з входом могли припасти саме на той час. Водночас, нині мобільний застосунок працює справно.

"Щодо роботи сервісу мобільний Ощад, то в цьому місяці декілька разів мали місце технічні моменти і сервіс, дійсно, був недоступний. Плюс було ще проведене планове оновлення сервісів і деякі сервіси застосунку не були доступні в той час. Можливо, ви як раз потрапили на ці дати і тому склалося подібне враження. Зараз сервіс працює коректно без нарікань", — пояснив представник банку.

Також він повідомив про реєстрацію відповідного відгуку громадянки щодо зауважень з приводу коректності роботи мобільного застосунку "Ощад24/7".

Ще Новини.LIVE писали, які очікуються тарифи в Ощадбанку у липні для пенсіонерів. Як зазначили у фінустанові, власникам пенсійних карт передбачені окремі умови у вигляді нижчих комісій за послуги. Зокрема, розрахунки у застосунку та веббанкінгу "Ощад24/7" відбуваються без комісії, проте стягують плату за перекази на картки Ощадбанку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, хто має проблеми з доступом до соціальних виплат в Ощадбанку. Відповідно до норм законодавства, банк зобов'язаний надавати доступ до місячного ліміту, однак, як розповіла одна з клієнток, вона не може отримати на це право. Прибувши з-за кордону для розблокування коштів, їй відмовили, через те, що система не спрацювала через старі провадження.