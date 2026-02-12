Відео
Скільки заробляють продавці-консультанти — середня зарплата у лютому

Скільки заробляють продавці-консультанти — середня зарплата у лютому

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 23:06
Середня зарплата продавців-консультантів — на які виплати можна розраховувати зараз
Працівник у магазині. Фото: УНІАН

Молодь в Україні, як правило, намагається знайти свою першу роботу ще під час свого навчання на старших курсах. Це доволі непоганий шанс для набуття практичного досвіду та трудового стажу. Досить часто українцям пропонують посади продавця-консультанта, однак вирішальну роль у цій професії, як і в багатьох інших, відіграє рівень зарплат. 

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, якою є середня зарплата продавців-консультантів в Україні на початку 2026 року.

Читайте також:

Середня зарплата продавця-консультанта

Продавець-консультант допомагає покупцям визначитися з купівлею товарів чи послуг. Такі співробітники працюють у різних магазинах: від невеликих бутиків до великих торгових мереж і, як свідчать дані сервісу з пошуку роботи в Україні Work.ua, у середньому заробляють по 22  500 гривень. 

Примітно, що зарплата працівників може відрізнятися залежно від міста. Наприклад, у Києві продавець-консультант заробляє у середньому 28 300 гривень, тоді як у Харкові показник середньої зарплати становить 21 000 гривень, у Чернівцях — 22 000 гривень, а у Сумах — взагалі 18 500 гривень. 

Хто може влаштуватися продавцем-консультантом

У лютому на сайті доступно 45 вакансій і роботодавці найбільш зацікавлені в енергійних та готових до навчання кандидатів. При цьому особлива увага приділяється таким навичкам, як:

  • відповідальність;
  • пунктуальність;
  • акуратність;
  • стресостійкость;
  • вміння працювати в команді. 

Слід також зауважити, що на зарплату у сфері продажів впливають різноманітні чинники: від регіону до асортименту товарів, який може запропонувати покупцям магазин. До того ж оплата праці продавців-консультантів в Україні формується на декількох моделях:

  • фіксована оплата;
  • невеликий оклад, плюс відсоток від продажу.

Останній фактор часто є основним для людей, які шукають роботу.

Раніше ми розповідали, що в Україні можуть змінитися правила, за якими виплачуються зарплати. Так, народним депутатам пропонують розглянути законопроєкт, у якому існує заборона роботодавців самостійно змінювати умови праці. Ще писали, що медпрацівники у 2026 році почали заробляти більше. Наприклад, лікарі первинної та екстреної медичної допомоги підвищили до 35 000 гривень.

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
