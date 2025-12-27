Скільки заробляє кухар в Буковелі — мінімальні та максимальні суми

Кухар на кухні ресторану. Фото ілюстративне: Freepik

Зима — це хороша можливість для підробітку на гірськолижних курортах України. Особливо для працівників сфери обслуговування. Зокрема з початком нового сезону зростає попит на кухарів — від лінійного персоналу до шефів.

Новини.LIVE розповідають, скільки може заробити кухар в Буковелі цієї зими.

Середня зарплата кухаря в Україні

Станом на кінець грудня 2025 року, середній рівень заробітної плати кухаря в Україні становить близько 28 200 гривень. Про це свідчать дані на порталі з пошуку роботи Work.ua.

У порівнянні з груднем минулого року цей показник зріс на 24%. Медіанну зарплату визначено на основі аналізу 7 237 актуальних вакансій, опублікованих на платформі протягом останніх трьох місяців. До розрахунку було включено оголошення з назвою "Кухар", а також пропозиції з близькими за змістом запитами та синонімами, зокрема "Cook", "Кухонний робітник", "Кухонний працівник" та іншими подібними позиціями.

Скільки платять кухарям в Буковелі

Виходячи з актуальних вакансій, опублікованих на платформі, найвищу зарплату кухарям пропонує мережа ресторанів та готелів Cartel Holding. Та шукають су-шефа з досвідом роботи від 2-х років та обіцяють платити 60 000-75 000 грн (ставка + %), а також компенсацію за харчування та проживання.

60 000 грн на місяць зможе заробляти кухар в сімейному мініготелі "Шале МарСо". Перевагу надають кандидатам, які мають досвід роботи в готельному бізнесі й знаються на національній та європейській кухні.

Imperial Hotel шукає кваліфікованого кухаря-універсала на зарплату 45 000-55 000 грн на місяць, надається проживання та харчування.

В більшості готелів популярного гірськолижного курорту Карпат пропонують кухарям роботу з оплатою 40 000-55 000 грн. При цьому роботодавці готові обговорювати графік роботи (позмінно чи гнучкий) та безоплатно забезпечувати працівників проживанням та харчуванням.

Найменша цифра, яку можна побачити в рядку "зарплата" у вакансіях кухаря — 20 000 грн, але зазвичай таку оплату пропонують за позмінний графік (7/7 або 14/14) й, крім харчування та проживання, гарантують додаткові бонусі на кшталт безплатного відвідування спа-зони чи знижок на ресторанне меню й послуги готелю.

