Стартап із США планує створити в Гренландії криптовалютну державу

Американський стартап Praxis готується до одного з найбільш нестандартних інвестиційних проєктів. Компанія хоче побудувати в Гренландії фактично нову державу — з власною економікою, криптовалютами та мінімальним втручанням класичних інститутів влади.

На амбітний проєкт вже залучено понад п’ятсот мільйонів доларів інвестицій, пише Hashtelegraph.

Хто стоїть за проєктом

Засновник стартапу Praxis Драйден Браун публічно заявив, що його команда хоче перетворити Гренландію на платформу для першого "мережевого державного утворення".

Йдеться про автономну цифрову спільноту, де економіка та управління будуватимуться навколо блокчейну та криптовалют.

Проєкт підтримує фонд Pronomos Capital, за яким стоїть співзасновник PayPal Пітер Тіль. Саме через цей фонд Praxis отримав перші великі інвестиції ще у 2023 році, а згодом — повноцінне фінансування для масштабного запуску.

Гроші і масштаб ідеї

Восени 2024 року Praxis оголосив про залучення 525 мільйонів доларів. Основним інвестором стала компанія GEM Digital, яка вклала близько 500 мільйонів.

Ці кошти мають піти на створення фізичного міста, розвиток інфраструктури, енергетики, видобуток корисних копалин і запуск цифрових інститутів управління.

Чому саме Гренландія

Щороку Данія перераховує Гренландії близько 500 мільйонів доларів субсидій. Браун вважає, що замість цих виплат острову вистачить прибутків від нового міста, туристів і видобутку корисних копалин.

Інтерес стартапу співпав із заявами Дональда Трампа про Гренландію. Наприкінці 2024 року він заявив, що розглядає варіант взяти острів під контроль. У січні 2025-го в Білому домі прямо не відкинули силовий сценарій.

На цьому тлі проєкт Praxis виглядає не лише бізнес-експериментом, а й частиною великої геополітичної гри.

