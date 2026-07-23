Кредити "під 0%" і чужі борги: як не віддати останнє та захиститися від аферистів

Гроші, людина з паперами. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Фінансові негаразди зазвичай виникають без попередження: від зламаного холодильника влітку до дороговартісного чека з аптеки. Дехто звертається до знайомих з проханням позичити гроші, дехто — одразу за послугами кредитування. Проте поспішне підписання договору без детального ознайомлення може призвести до величезних переплат та фінансових проблем.

Про те, як захиститися від шахраїв, розповіло онлайн-медіа "На пенсії", передають Новини.LIVE.

Що приховують кредитори у рекламі

Дуже часто обіцянки "гроші за 5 хвилин під 0%" є звичайним маркетинговим ходом. Відповідно до статті 7 Закону "Про споживче кредитування", будь-яка реклама має розкривати реальні умови позики.

Законослухняні мікрофінансові організації та банки, що надають послуги, дотримуються цих вимог. Протім найвигіднішу сторону кредиту вони зазвичай пишуть великим шрифтом. Решту важливої інформації — дуже дрібним унизу сторінки. Тому перед оформленням варто ретельно вивчити всі деталі.

Що необхідно знати перед підписанням договору

Обов’язково просіть додатково роз'яснити незрозумілі для вас пункти. Перед підписанням дізнайтеся повну вартість кредиту за таких умов:

якщо ви сплачуєте позику згідно графіку платежів;

якщо ви можете закрити кредит завчасно;

якщо ви протерміновуєте сплату кредиту згідно графіку платежів.

Уточніть алгоритм дій у разі форс-мажорів, коли з поважних причин не зможете вчасно внести платіж. Також дізнайтеся реальну річну процентну ставку. Вона включає відсотки за користування коштами та всі обов’язкові супутні платежі. З’ясуйте, які штрафи й пеня застосовуватимуться у разі прострочення.

Обов’язково порахуйте, скільки грошей у вас залишиться після внесення щомісячного платежу. Він не повинен перевищувати 20-30% від вашого основного доходу. Після повного погашення боргу обов’язково візьміть довідку про закриття кредиту. Це захистить вас від можливих претензій фінустанови в майбутньому.

Що робити, якщо немає змоги сплачувати платіж

Насамперед обов’язково повідомте кредитора про складну ситуацію. Направте офіційну заяву до банку або МФО та додайте підтверджувальні документи: довідку ВПО, медичні довідки тощо. Після цього подайте запит на реструктуризацію боргу. Це дозволить отримати нові, більш лояльні умови погашення боргу. Не забувайте зберігати всі чеки, копії заяв та офіційні відповіді від кредитора.

Як діяти, якщо кредит на вас оформили шахраї

Якщо вам починають телефонувати з незнайомих номерів і просять повернути борг, який ви не брали, одразу звертайтесь в поліцію із заявою про шахрайство. Додатково повідомте фінансову організацію, яка вимагає від вас погашення боргу, що не ви є позичальником. Додайте копію заяви із зверненням в поліцію. Якщо фінсервіс продовжує вимагати гроші — подайте скаргу до Національного банку України за номером "гарячої лінії": 0 (800) 505-240.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що напередодні сезону відпусток в Україні традиційно зростає кількість шахрайських схем. Аферисти маскуються під туристичні агенції, пропонують орендувати неіснуючі апартаменти і розсилають фішингові посилання під виглядом дешевих квитків. Експерти закликають перевіряти будь-які пропозиції лише на офіційних ресурсах та не робити передплати підозрілим особам.

Також Новини.LIVE нагадали про головні правила безпечних покупок в Інтернеті. Зокрема, використання надійних платіжних сервісів, перевірку продавців та відмову від перерахунку коштів на особисті картки.