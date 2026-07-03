Компенсації за загиблих через війну: українці можуть отримати нові виплати

Людина після обстрілу, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Українці, які втратили рідних через російські обстріли, зможуть отримати міжнародні компенсації. Для цього вже зараз можна подавати заяви до Міжнародного реєстру збитків, який поступово розширює перелік категорій для відшкодування.

Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади Олена Шуляк в ефірі Ранок.LIVE.

Сьогодні Міжнародний реєстр збитків уже працює. У ньому передбачено 35 категорій збитків, із яких 21 вже доступна для подання заяв. Тому українцям, які постраждали від війни, рекомендують не чекати запуску компенсаційного механізму, а реєструвати свої втрати вже зараз.

Наступний етап — створення Міжнародної компенсаційної комісії, яка розглядатиме заяви та визначатиме суми виплат. Після цього планують запустити Компенсаційний фонд, з якого постраждалі отримуватимуть кошти.

Одним із ключових джерел наповнення цього фонду стануть заморожені російські активи.

За словами Шуляк, майбутні виплати будуть стосуватися не лише родин загиблих. Компенсації також зможуть отримати люди, які втратили житло, майно, роботу або постраждали під час російської окупації.

Варто зазначити, що наразі в Україні немає окремої державної програми компенсацій саме для родин загиблих цивільних. Адже більшість коштів з бюджету зараз спрямовується на фінансування Сил безпеки і оборони.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці, чиє майно постраждало через війну, можуть отримати державну компенсацію за програмою "єВідновлення". Вона вже допомагає власникам пошкодженого та зруйнованого житла, а тепер влада хоче запровадити схожий механізм і для автомобілів, які були пошкоджені або знищені внаслідок бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що українці зможуть претендувати на нові компенсації. Передбачено, що в майбутньому можна буде звертатися за відшкодуванням збитків, завданих війною, зокрема за зруйноване майно, втрату житла та інші наслідки війни.