Компенсація за лікарську помилку: скільки можуть виплатити пацієнту

Лікар з пацієнтом, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Юлія Карпова Редактор економічних новин

Неправильний діагноз або помилкове лікування можуть привести не лише до погіршення здоров'я, але й обернутися солідними витратами. Українці мають знати, що можуть вимагати грошову компенсацію, а медиків у цьому випадку чекають серйозні покарання.

Що робити постраждалим пацієнтам та як відсудити гроші за лікарську помилку, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Асоціацію платників податків.

Що є лікарською помилкою

У законодавстві України немає офіційного поняття "лікарська помилка". Зазвичай так називають дії або бездіяльність медика, через які пацієнт постраждав.

Якщо буде доведено, що саме помилка лікаря призвела до погіршення здоров'я, пацієнт може вимагати компенсацію, а лікаря можуть притягнути до відповідальності.

Яке покарання може загрожувати медику

Усе залежить від обставин справи та наслідків для пацієнта.

Лікар може нести:

цивільну;

адміністративну;

кримінальну відповідальність.

Але є винятки. Наприклад, якщо пацієнт сам порушував призначений режим лікування або відмовився виконувати рекомендації лікаря, медика можуть виправдати.

Що робити, якщо ви постраждали через медичну недбалість

Спочатку варто звернутися до керівництва медичного закладу із заявою про ситуацію.

Якщо проблему не вдалося вирішити, можна подати скаргу до департаменту охорони здоров'я або Міністерства охорони здоров'я України.

Якщо наслідки виявилися серйозними і призвели до каліцтва, втрати працездатності чи інших тяжких ушкоджень, потрібно звертатися до правоохоронних органів.

Також ви маєте право подати позов до суду та вимагати відшкодування.

Як правильно написати скаргу

У зверненні бажано коротко описати обставини події, надати наявні докази та чітко вказати свої вимоги.

Доказами можуть бути:

неправильно встановлений діагноз;

помилково призначене лікування;

неправильне тлумачення результатів аналізів або інших досліджень;

медичні документи та інші матеріали, які підтверджують можливе порушення.

На яку компенсацію можна розраховувати

Якщо факт лікарської помилки підтвердиться, пацієнт може вимагати компенсацію матеріальної та моральної шкоди.

До матеріальної шкоди можуть належати:

витрати на лікування;

витрати на реабілітацію;

інші затрати, пов'язані з погіршенням здоров'я.

Для цього потрібно зберігати чеки, квитанції, медичні висновки, результати експертиз та будь-які документи, які підтверджують понесені витрати.

Окремо можна вимагати відшкодування моральної шкоди. Йдеться про фізичні та емоційні страждання, пережитий стрес, приниження честі та гідності або інші негативні наслідки, які пацієнт відчув через недбалість лікаря.

Розмір моральної компенсації ви визначаєте самостійно, коли готуєте позов. Втім, остаточне рішення про виплати залишається за судом.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що працівники мають право на грошову компенсацію за частину невикористаної відпустки. Однак повністю замінити відпочинок виплатами не можна — треба "відгуляти" щонайменше 24 календарні дні. Гроші виплатять лише за додаткові дні, що перевищують цей мінімум.

Також Новини.LIVE повідомляли, що можна вимагати компенсацію витрат на весілля, якщо один із наречених відмовився від шлюбу. Повернути можна гроші за підготовку до свята — сукню, зал, декорації та послуги організаторів. Відшкодовувати витрати має той, хто без поважної причини скасував весілля.