Клієнти Ощадбанку не можуть отримати соцвиплати: причини

Гроші в руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Держфінустанова "Ощадбанк" може блокувати соціальні виплати на рахунках у рамках накладеного арешту. Для отримання можливості доступу до частини коштів необхідно отримати дозвіл від виконавчої служби, однак деякі клієнти мають з цим труднощі.

Про це йдеться на порталі Мінфін у розділі "Відгуки", інформує видання Новини.LIVE.

Хто має проблеми з доступом до коштів в Ощадбанку

Відповідно до українського законодавства, на основі постанови про часткове зняття арешту з рахунків банк зобов'язаний встановити можливість доступу до гарантованого місячного ліміту.

Боржник має право щомісяця користуватися частиною арештованих коштів:

написавши заяву виконавцю;

зазначивши номер рахунку та банк;

попросивши визначити рахунок на доступ до коштів.

У 2026 році йдеться про суму, що дорівнює двом мінімальним заробітним платам, у межах 17 294 грн ("мінімалка" становить 8 647 грн).

Виконавець зобов'язаний протягом двох робочих днів ухвалити рішення та поставити до відома банк.

Однак, як випливає з одного з повідомлень, деякі клієнти Ощадбанку мають проблеми з доступом до коштів арештованих рахунків.

Як розповіла одна з громадянок, вона мешкає за кордоном, після накладення арешту звернулась до виконавчої служби про визначення рахунку, однак, прибувши у відділення банку, їй відмовили у розблокуванні законної суми коштів. Причиною стало те, що звернулась через місяць після отримання постанови від виконавчої служби. Система блокує рахунок через старі провадження.

"Я прийшла до відділення у середу 17.06.2026, так як під час війни проживаю за кордоном і змоги прийти раніше не було. Так як у мене раніше були накладені арешти на рахунки виконавчою службою, дитячі аліменти в сумі 14 000 грн були заблоковані... Працівниця банку з якою я спілкувалась в перший день сказала, що в системі стоїть червоний прапорець і кошти заблоковані, на моє питання, що робити далі — мені не надали жодної відповіді", — йдеться у зверненні.

На порталі жінці порадили одразу звернутися зі скаргою до Національного банку України (НБУ), який регулює роботу банків та небанківських фінустанов та уповноважений захищати права споживачів фінпослуг.

Чому Ощадбанк може блокувати навіть соцвиплати

Як зазначали раніше у державній фінустанові, клієнтів може чекати повне блокування коштів рахунку у разі арешту.

Там пояснили, що банк не відкриває рахунки для спеціального призначення, так вони називаються лише умовно. Тоді як законодавство дійсно виокремлює рахунки для коштів спецпризначення і стягнення з цих виплат заборонене (пенсія, стипендія, зарплата, соцвиплати).

На практиці через технічні особливості українські банки відкривають лише звичайні поточні рахунки. Через це на соціальні виплати також може поширюватися можливість арешту.

Проте, якщо до фінустанови надійдуть постанови про його зняття, то рахунки розблоковуються повністю чи частково.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, кого з клієнтів Ощадбанку можуть невдовзі позбавити доступу до рахунків. За даними банку, йдеться про анулювання коштів на картках "Нацкешбек". Українці мають використати зібрані суми до кінця червня, інакше гроші автоматично перерахують до держказни.

Ще Новини.LIVE розповідали, що Ощадбанк вкотре продовжив термін дії карт. Цього разу до 31 грудня поточного року. Це сталося автоматично для більшості карток, термін яких добіг кінця з лютого 2022-го. Продовження торкнулося не всіх карт, а тому їх потрібно замінити в обов'язковому порядку, щоб не втратити доступ до рахунків.