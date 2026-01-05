Відео
Головна Фінанси Працівник на мінімальній зарплаті — які податки у 2026

Працівник на мінімальній зарплаті — які податки у 2026

Ua ru
Дата публікації: 5 січня 2026 14:15
Податки для роботодавців — скільки платити за найманого працівника у 2026
Гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE

Роботодавцям у 2026 році доведеться закладати у витрати трохи більше грошей на кожного найманого працівника. Мінімальна зарплата зросла — а разом із нею підтягнулися й податки.

Скільки саме коштує "мінімалка" для бізнесу і які суми йдуть до бюджету, нагадали в Головному управлінні ДПСУ у Харківській області.

Читайте також:

Як вираховують податки

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн. Саме від цієї суми рахуються обов’язкові платежі, якщо працівнику виплачують мінімум.
Тобто всі цифри нижче — це базовий сценарій без премій, надбавок чи "конвертів".

Що сплачує роботодавець

Важливо знати, що лише єдиний соціальний внесок роботодавець сплачує зі своїх коштів. Він у 2026 році становить 22% від мінімальної зарплати, 1 902,34 грн за одного працівника на місяць.

Ця сума не утримується з зарплати, а сплачується додатково.

Які податки утримують із зарплати

Решта платежів формально сплачуються "за працівника", але фактично віднімаються з його нарахованої зарплати. Йдеться про:

  • податок на доходи фізичних осіб (18%) — 1 556,46 грн
  • військовий збір (5%) — 432,35 грн

Після цих утримань працівник із мінімальною зарплатою отримає на руки значно менше, ніж 8 647 грн.

Нагадаємо, раніше ми писали, як оформити виплати при народженні дитини включно із "пакунком малюка".

Також дізнайтеся про головні податкові нововведення у 2026, які торкнуться багатьох ФОПів.   

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
