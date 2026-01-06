Відео
Головна Фінанси Біткоїн оновив максимум за два місяці — що відбувається з ціною

Біткоїн оновив максимум за два місяці — що відбувається з ціною

Дата публікації: 6 січня 2026 13:29
Біткоїн стрибнув на максимум з жовтня та йде на 100 000 доларів
Долари та монета зі знаком біткоїна на столі. Фото: Pixabay

Крипторинок увійшов у 2026 рік без розкачки. У перші дні січня біткоїн різко пішов угору й пробив рівень 94 тисяч доларів. 

Зростання криптовалют відбувається на тлі загального інтересу до ризикових активів, пише Bloomberg.

Пробиття важливого рівня у 90 тисяч доларів

Інвестори реагують на геополітичні події, зокрема арешт президента Венесуели Ніколаса Мадуро, який несподівано став тригером для руху не лише акцій і металів, а й цифрових активів.

Біткоїн уперше за кілька місяців піднявся вище своєї 50-денної ковзної середньої — технічного рівня, на який орієнтуються трейдери по всьому світу. Для ринку це сигнал, що фаза падіння може бути позаду. Від початку року біткоїн уже додав близько 7%.

Окремо трейдери звертають увагу на чутки навколо Венесуели. Після затримання Мадуро на ринку з’явилися розмови про можливі крипторезерви, пов’язані з урядом країни. Якщо ці активи не потраплять одразу на продаж, а залишаться заблокованими, це може зіграти на користь біткоїна.

Що підштовхує ціну біткоїна вгору у січні

Аналітики крипторинку виділяють одразу кілька факторів, які працюють на зростання. По-перше, у США зафіксовано потужний приплив коштів у спотові біткоїн-ETF — лише 2 січня інвестори вклали майже 470 млн доларів, що стало максимумом за два місяці.

По-друге, продавців на ринку зараз небагато. Великі фонди та майнери не поспішають фіксувати прибуток, а це знижує тиск на ціну.

По-третє, біткоїн рухається в унісон з фондовими ринками: зростають технологічні акції, золото і срібло, тому зростає й крипта.

BTC на шляху до 100 тисяч доларів

Ринок деривативів уже закладає сценарій подальшого росту. На біржі Deribit найбільший обсяг опціонів зосереджений на рівні 100 тисяч доларів із виконанням 30 січня. Інтерес до цієї ціни значно перевищує всі інші ставки.

Втім, аналітики наголошують, що нинішнє зростання виглядає радше як стабілізація після осіннього падіння, а не початок нового ралі.

Найближчим часом ринок уважно стежитиме за двома рівнями. Закріплення вище 94 тисяч доларів відкриє шлях до нових максимумів. Водночас падіння нижче 88 тисяч доларів може швидко охолодити оптимізм інвесторів.

Нагадаємо, раніше ми писали, як бельгійський біткоїн-інвестор Олів’є Янссенс планує створити на карибському острові Невіс незалежну "державу" з власною судовою системою.

Також дізнайтеся, як США хочуть стати біткоїн-наддержавою та криптостолицею світу.  

Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
