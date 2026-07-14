Картка загубилася на фронті чи в окупації: що робити, щоб не втратити кошти

Банківська картка, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Через бойові дії багато військових втрачають не лише особисті речі, а й банківські картки. У таких ситуаціях важливо знати, що робити, щоб не залишитися без доступу до власних коштів.

Покрокову інструкцію, як швидко заблокувати загублену картку та отримати нову, підготували експерти платформи "Гаразд", передає Новини.LIVE.

Насамперед — заблокуйте картку

Якщо картка загубилася або залишилася на окупованій території чи була втрачена через бойові дії, не варто зволікати. Її потрібно одразу заблокувати.

Зробити це можна кількома способами:

через мобільний застосунок банку;

у вебверсії інтернет-банкінгу;

зателефонувавши на гарячу лінію банку.

Якщо немає мобільного зв'язку, але є доступ до інтернету, варто скористатися онлайн-банкінгом.

Як отримати нову картку

Після блокування можна замовити перевипуск картки.

Залежно від банку це можна зробити:

у найближчому відділенні з паспортом або іншим документом;

через мобільний застосунок чи інтернет-банкінг.

Експерти зазначають, що після перевипуску рахунок не змінюється — змінюється лише сама картка. Тобто всі гроші залишаються на рахунку.

Виготовлення нової картки зазвичай займає від двох до 14 днів, залежно від банку.

Якщо картка потрібна негайно

Якщо чекати немає можливості, багато банків дозволяють одразу оформити віртуальну картку.

Для цього потрібно:

увійти до мобільного застосунку;

оформити цифрову картку;

додати її до Apple Pay або Google Pay.

Після цього можна оплачувати покупки телефоном або користуватися карткою для онлайн-платежів.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що ПриватБанк закликав клієнтів приділяти особливу увагу захисту фінансового номера телефону. У банку пояснили, що шахраї часто намагаються перевипустити SIM-картку або перехопити SMS-коди, тому користувачам рекомендують встановити захист на смартфон і SIM-картку, не розголошувати реквізити карток та одноразові паролі, а у разі підозри на шахрайство негайно повідомити про це через Приват24 або службу підтримки.

Також Новини.LIVE писали, що військовослужбовцям можуть арештувати банківські рахунки через виконавче провадження, однак закон забороняє блокувати окремі види військових виплат, зокрема грошове забезпечення, "бойові", допомогу після поранення та кошти на лікування. Якщо такі гроші все ж потрапили під арешт, військовий має звернутися до виконавця із заявою та документами, які підтверджують походження коштів, а в разі відмови — оскаржити рішення у встановленому порядку.