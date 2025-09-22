Справжні 100 доларів — за якими ознаками можна виявити підробку

Купюри у 100 доларів. Фото: УНІАН

Американський долар постійно еволюціонує, що забезпечує цій валюті перебування на панівних позиціях на ринку валют. Завдяки найсучаснішим технологіям долар надійно захищений від підробок, однак шанс натрапити на фальшиву купюру все ж існує.

як перевірити 100 доларів на справжність.

За якими ознаками можна визначити, що 100 доларів фальшиві

Справжні долари друкуються на щільному папері з бавовни та льону, який трохи розтягується, йдеться на сайті uscurrency.gov.

Справжні сто доларів. Скриншот

Натомість підробку майже завжди створюють на тонкому матеріалі, тож купюру легко надірвати. Також на справжніх 100 доларах є інші захисні елементи, серед яких:

рельєфний друк;

однакові серійні номери біля зображення Франкліна;

синя стрічка із тривимірним ефектом посередині банкноти.

Перевірити банкноту 100 доларів на справжність найкраще на спеціальних пристроях. Вони є у фінансових установах, тож можна звернутися туди та віддати валюту касиру на перевірку.

Якщо ж ви засумнівалися у справжності 100 доларів, які тримаєте вдома, тоді уважно огляньте свої гроші. Банкнота, ймовірно, буде фальшивою, якщо:

на ній не буде водяних знаків або ж вони погано відображаються на папері;

нанесено неіснуючий номінал;

на купюрі є портрет іншого президента (на 100 доларах зображений Бенджамін Франклін);

на грошах неправильні чи відсутні малюнки;

купюру надрукували на неякісному папері;

кольори на купюрі відрізняються;

менший чи більший розмір банкноти.

Водяні знаки та рельєфні елементи краще перевіряти на світлі. Щодо кольору, то справжні 100 доларів завжди друкуються з використанням чорної фарби на лицьовій стороні та зелено – на звороті. А колір номіналу змінюється залежно від кута огляду. Також можна узяти збільшуване скло, тоді на справжній купюрі знайдете напис United States of America.

Нагадаємо, що під час перетину кордону в українців можуть забрати їхні заощадження. Так станеться, якщо громадянин не задекларує суму в еквіваленті понад 10 тисяч євро. Дізнавайтесь також, якою буде ціна 100 доларів найближчим часом.