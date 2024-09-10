Акції Apple впали 9 вересня після презентації iPhone 16

Люди заходять у магазин Apple. Фото: Reuters

У понеділок, 9 вересня, Apple представила нове покоління своїх смартфонів — iPhone 16, а також годинники та навушники. Однак, судячи з усього, інвестори не дуже були задоволені прогресом, у зв'язку з чим ціни на акції компанії впали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний YouTube-канал Apple та відкриті джерела.

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Наскільки сильно впали акції

Так, після презентації нового смартфона фондовий ринок відреагував таким чином. Акції компанії опустилися з майже 221 долара до 217 доларів.

Ціни на акції Apple. Фото: скріншот

При цьому зазначимо, що незабаром ціна стабілізувалася і повернулася на попередній рівень, досягаючи майже 221 долара за одну акцію.

Ціни на акції Apple. Фото: скріншот

Що відомо про iPhone 16

Під час презентації компанія Apple представила лінійку нових смартфонів, а саме — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max. Вони виготовлені з алюмінію та титану в залежності від моделі. Ціни на iPhone 16 у США починаються від 799 доларів, на iPhone 16 Plus — від 899 доларів, на iPhone 16 Pro починається від 999 доларів, на Pro Max — від 1199 доларів.

Характеристики iPhone 16:

дисплей — 6,1 дюйма;

яскравість — від 1 до 2000 ніт;

процесор — 3-нм чіпсет Apple A18;

основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;

ширококутна камера — сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.

Характеристики iPhone 16 Plus:

дисплей — 6,7 дюйма;

яскравість — від 1 до 2000 ніт;

процесор — 3-нм чіпсет Apple A18;

основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;

ширококутна камера: — сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.

підтримка стандарту Wi-Fi 7.

Характеристики iPhone 16 Pro:

дисплей — 6,3 дюйми;

яскравість — від 1 до 2000 ніт;

частота —120 Гц;

процесор — 3-нм чіпсет Apple A18 Pro;

основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;

ультраширокоформатна камера — 42 Мп.

Характеристики iPhone 16 Pro Max: