Акції Apple впали 9 вересня після презентації iPhone 16

Акції компанії Apple впали — що вплинуло на ціну
У понеділок, 9 вересня, Apple представила нове покоління своїх смартфонів — iPhone 16, а також годинники та навушники. Однак, судячи з усього, інвестори не дуже були задоволені прогресом, у зв'язку з чим ціни на акції компанії впали.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний YouTube-канал Apple та відкриті джерела.
Наскільки сильно впали акції
Так, після презентації нового смартфона фондовий ринок відреагував таким чином. Акції компанії опустилися з майже 221 долара до 217 доларів.
При цьому зазначимо, що незабаром ціна стабілізувалася і повернулася на попередній рівень, досягаючи майже 221 долара за одну акцію.
Що відомо про iPhone 16
Під час презентації компанія Apple представила лінійку нових смартфонів, а саме — iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro та 16 Pro Max. Вони виготовлені з алюмінію та титану в залежності від моделі. Ціни на iPhone 16 у США починаються від 799 доларів, на iPhone 16 Plus — від 899 доларів, на iPhone 16 Pro починається від 999 доларів, на Pro Max — від 1199 доларів.
Характеристики iPhone 16:
- дисплей — 6,1 дюйма;
- яскравість — від 1 до 2000 ніт;
- процесор — 3-нм чіпсет Apple A18;
- основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;
- ширококутна камера — сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.
Характеристики iPhone 16 Plus:
- дисплей — 6,7 дюйма;
- яскравість — від 1 до 2000 ніт;
- процесор — 3-нм чіпсет Apple A18;
- основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;
- ширококутна камера: — сенсор з роздільною здатністю 12 Мп.
- підтримка стандарту Wi-Fi 7.
Характеристики iPhone 16 Pro:
- дисплей — 6,3 дюйми;
- яскравість — від 1 до 2000 ніт;
- частота —120 Гц;
- процесор — 3-нм чіпсет Apple A18 Pro;
- основна камера — 48 Мп з апертурою f/1,6;
- ультраширокоформатна камера — 42 Мп.
Характеристики iPhone 16 Pro Max:
- дисплей — 6,9 дюйма;
- яскравість — від 1 до 2000 ніт;
- частота — 120 Гц;
- процесор — 3-нм чіпсет Apple A18 Pro;
- основна камера — 48 Мп, f/1,78, 24 мм, OIS, AF;
- ширококутна камера — 48 Мп, f/2,2, 13 мм, AF;
- телефото камера — 12 Мп, f / 2,8, 120 мм, 5x.
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