Головна Фінанси Як економити гарячу воду в квартирі: 5 правил, які скоротять витрати

Дата публікації: 7 травня 2026 17:35
Як менше користуватися гарячою водою: українцям назвали правила
Квитанція за комуналку й гроші. Фото: Новини.LIVE

Витрати на житлово-комунальні послуги зростають щороку, тож рахунки, наприклад, за гарячу воду, можуть відчутно вдарити по бюджету українців. Та є хороша новина: кожен споживач може значно скоротити свої витрати. Усе, що для цього потрібно — відмовитися від деяких своїх звичок і користуватися простими, але ефективними способами економії. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на публікацію Міністерства розвитку громад та територій України у соціальній мережі Facebook.

Скоротіть час купання

Навіть якщо ви прийматимете душ швидше на 2-3 хвилини, то вже заощаджуватимете до 30 літрів води. Тож скоротяться й суми у ваших платіжках. 

Як економити гарячу воду й гроші. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Facebook

Встановіть водоощадні насадки

Це можуть бути аератори на змішувачах чи економні душові лійки. Вони зменшують потік води, але не знижують тиск у крані. Такі пристрої не є дорогими, їх можна купити практично у будь-якому онлайн-магазині:

  • аератори для змішувачів коштують від 50 гривень;
  • економні душові лійки — від 164 гривень.

Це дозволить на 30-50% скоротити витрати води. 

Мийте посуд у мийці, закритій пробкою

Ефективний спосіб зекономити воду — мити посуд у наповненій раковині або в місткій мисці з мийним засобом. Проточною водою ліпше користуватися лише для ополіскування. А якщо попередньо замочити посуд — це прискорить миття і зменшить загальні витрати води.

Закривайте крани

Робіть це тоді, коли милите руки, тіло, голову або коли чистите зуби зранку і ввечері. Ця звичка допоможе економити до 10 літрів води на хвилину і суттєво впливає на суму в платіжці.

Як повідомляли Новини.LIVE, з січня по березень 2026 року контролюючі органи провели 88 позапланових перевірок цін у комунальній сфері, свідчать дані Держпродспоживслужби. Споживачі можуть звертатися за допомогою, якщо вважають, що нарахування у платіжках є необгрунтованими. В окремих випадках надміру сплачені гроші можна повернути

Також Новини.LIVE писали, що деякі житлово-комунальні послуги для українців суттєво подорожчали. За даними Держстату, оновилась ціна на послуги сфери управління багатоквартирними будинками, а також вивезення сміття. Проте на деякі послуги ЖКГ тарифи не змінюються

комунальні послуги вода витрати
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
