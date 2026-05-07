Как меньше пользоваться горячей водой: украинцам назвали правила: украинцам назвали правила

Главная Финансы Как экономить горячую воду в квартире: 5 правил, которые сократят растраты

Как экономить горячую воду в квартире: 5 правил, которые сократят растраты

Дата публикации 7 мая 2026 17:35
Как меньше пользоваться горячей водой: украинцам назвали правила
Квитанция за коммуналку и деньги. Фото: Новини.LIVE

Расходы на жилищно-коммунальные услуги растут ежегодно, поэтому счета, например, за горячую воду, могут ощутимо ударить по бюджету украинцев. Но есть хорошая новость: каждый потребитель может значительно сократить свои расходы. Все, что для этого нужно — отказаться от некоторых своих привычек и пользоваться простыми, но эффективными способами экономии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на публикацию Министерства развития общин и территорий Украины в социальной сети Facebook.

Сократите время купания

Даже если вы будете принимать душ быстрее на 2-3 минуты, то уже будете экономить до 30 литров воды. Поэтому сократятся и суммы в ваших платежках.

Как экономить горячую воду и деньги. Фото: Министерство развития громад и территорий Украины/Facebook

Установите водосберегающие насадки

Это могут быть аэраторы на смесителях или экономные душевые лейки. Они уменьшают поток воды, но не снижают давление в кране. Такие устройства не являются дорогими, их можно купить практически в любом онлайн-магазине:

  • аэраторы для смесителей стоят от 50 гривен;
  • экономные душевые лейки — от 164 гривен.

Это позволит на 30-50% сократить расход воды.

Мойте посуду в мойке, закрытой пробкой

Эффективный способ экономить воду — мыть посуду в наполненной раковине или во вместительной миске с моющим средством. Проточной водой лучше пользоваться только для ополаскивания. А если предварительно замочить посуду — это ускорит мытье и уменьшит общий расход воды.

Закрывайте краны

Делайте это тогда, моете руки, тело, голову или когда чистите зубы утром и вечером. Эта привычка поможет экономить до 10 литров воды в минуту и существенно влияет на сумму в платежке.

Как сообщали Новини.LIVE, с января по март 2026 года контролирующие органы провели 88 внеплановых проверок цен в коммунальной сфере, свидетельствуют данные Госпродпотребслужбы. Потребители могут обращаться за помощью, если считают, что начисления в платежках являются необоснованными. В отдельных случаях излишне уплаченные деньги можно вернуть.

Также Новини.LIVE писали, что некоторые жилищно-коммунальные услуги для украинцев существенно подорожали. По данным Госстата, обновилась цена на услуги сферы управления многоквартирными домами, а также вывоз мусора. Однако на некоторые услуги ЖКХ тарифы не меняются

коммунальные услуги вода расходы
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
