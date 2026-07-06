Виплати від ВПП ООН у 18 000 грн: як українцям оформити допомогу у липні

Грошова допомога від ВПП ООН: кому гарантують 18 000 грн
У липні 2026 року мешканці низки громад одного з прифронтових регіонів зможуть оформити фінансову допомогу на підтримку сільського господарства. У рамках програми від громадської організації "Південна стратегія розвитку" та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) громадяни зможуть розраховувати на максимальну суму допомоги у близько 18 000 грн.
Про це йдеться на сторінці організаторів у соцмережі Facebook, інформує видання Новини.LIVE.
Кому доступна фіндопомога до 18 000 грн влітку
Йдеться про програму, покликану підтримати громадян, які мають сільське господарство у Запорізькій області.
"Відкрито подачу заявок на участь у проєкті підтримки людей, які хочуть і можуть займатись сільським господарством. Відібрані учасники отримають цільову фінансову допомогу", — йдеться у повідомленні.
Кошти можна буде використати виключно на розвиток сільського господарства:
- придбання насіння, добрив, інвентарю, систем поливу та теплиць;
- купівлю кормів, здійснення ремонтів, покращення умов утримання худоби чи птиці.
Оформлення виплат можливе за наявності вразливості у членів домогосподарств. Йдеться про такі категорії:
- Громадян з групою інвалідності;
- Самотніх батьків чи матерів, які виховують дітей;
- Родин, які є малозабезпеченими;
- Людей, які втратили роботу на тлі війни;
- Громадян похилого віку (понад 60 років);
- Багатодітних родин (від трьох дітей);
- Внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Суми грошової допомоги та де можна отримати
У рамках програми Всесвітньої продовольчої програми ООН відібрані учасники отримають цільову грошову допомогу у розмірі майже 18 000 грн (400 доларів в еквіваленті).
Ще програма передбачає юридичні консультації для сільських жителів щодо житлових, земельних і майнових прав та надасть фіндопомогу на супутні юридичні витрати, пов’язані із вторинною правовою допомогою, у 200 доларів (еквівалент).
Виплати будуть доступні для жителів таких населених пунктів Запорізької області:
- Вільноандріївка;
- Георгіївське;
- Криничне;
- Василівське;
- Сергіївка;
- Нагірне;
- Вільнокур'янівка;
- Соколівка;
- Андріївка;
- Люцерна;
- Запорізьке.
Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мешканці одного з українських міст зможуть взяти участь у програмі від БФ "Рокада". У її рамках передбачається надання разової фіндопомоги. Вона розрахована на громадян з числа вразливих категорій. Зокрема, пенсіонерам та людям з інвалідністю нададуть 10 800 грн.
Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку у Чернігівській та Сумській областях громадянам буде доступна програма за фінпідтримки уряду США. Вона передбачає надання допомоги у розмірі до 12 300 грн. Зокрема, кошти отримають ті, у кого будинки, майно або умови проживання постраждали від російської агресії.