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Головна Фінанси Грошова допомога від ВПП ООН: кому гарантують 18 000 грн

Грошова допомога від ВПП ООН: кому гарантують 18 000 грн

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 13:00
Виплати від ВПП ООН у 18 000 грн: як українцям оформити допомогу у липні
Люди похилого віку, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року мешканці низки громад одного з прифронтових регіонів зможуть оформити фінансову допомогу на підтримку сільського господарства. У рамках програми від громадської організації "Південна стратегія розвитку" та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) громадяни зможуть розраховувати на максимальну суму допомоги у близько 18 000 грн.

Про це йдеться на сторінці організаторів у соцмережі Facebook, інформує видання Новини.LIVE.

Кому доступна фіндопомога до 18 000 грн влітку

Йдеться про програму, покликану підтримати громадян, які мають сільське господарство у Запорізькій області.

"Відкрито подачу заявок на участь у проєкті підтримки людей, які хочуть і можуть займатись сільським господарством. Відібрані учасники отримають цільову фінансову допомогу", — йдеться у повідомленні.

Кошти можна буде використати виключно на розвиток сільського господарства:

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  • придбання насіння, добрив, інвентарю, систем поливу та теплиць;
  • купівлю кормів, здійснення ремонтів, покращення умов утримання худоби чи птиці.

Оформлення виплат можливе за наявності вразливості у членів домогосподарств. Йдеться про такі категорії:

  1. Громадян з групою інвалідності;
  2. Самотніх батьків чи матерів, які виховують дітей;
  3. Родин, які є малозабезпеченими;
  4. Людей, які втратили роботу на тлі війни;
  5. Громадян похилого віку (понад 60 років);
  6. Багатодітних родин (від трьох дітей);
  7. Внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Суми грошової допомоги та де можна отримати

У рамках програми Всесвітньої продовольчої програми ООН відібрані учасники отримають цільову грошову допомогу у розмірі майже 18 000 грн (400 доларів в еквіваленті).

Ще програма передбачає юридичні консультації для сільських жителів щодо житлових, земельних і майнових прав та надасть фіндопомогу на супутні юридичні витрати, пов’язані із вторинною правовою допомогою, у 200 доларів (еквівалент).

Виплати будуть доступні для жителів таких населених пунктів Запорізької області:

  • Вільноандріївка;
  • Георгіївське;
  • Криничне;
  • Василівське;
  • Сергіївка;
  • Нагірне;
  • Вільнокур'янівка;
  • Соколівка;
  • Андріївка;
  • Люцерна;
  • Запорізьке.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що мешканці одного з українських міст зможуть взяти участь у програмі від БФ "Рокада". У її рамках передбачається надання разової фіндопомоги. Вона розрахована на громадян з числа вразливих категорій. Зокрема, пенсіонерам та людям з інвалідністю нададуть 10 800 грн. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що влітку у Чернігівській та Сумській областях громадянам буде доступна програма за фінпідтримки уряду США. Вона передбачає надання допомоги у розмірі до 12 300 грн. Зокрема, кошти отримають ті, у кого будинки, майно або умови проживання постраждали від російської агресії.  

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Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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