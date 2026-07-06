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Головна Фінанси Допомога людям з інвалідністю: хто і де отримає 10 800 грн

Допомога людям з інвалідністю: хто і де отримає 10 800 грн

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 11:00
Виплати для людей з інвалідністю та пенсіонерів: де стартувала реєстрація на 10 800 грн
Чоловік та жінка похилого віку, гроші. Фото: УНІАН, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

6 липня 2026 року жителі одного з міст України зможуть зареєструватися у програмі від благодійного фонду "Рокада", що передбачає надання одноразової грошової допомоги. Долучитися до неї можуть громадяни з числа соціально вразливих категорій, зокрема люди похилого віку та громадяни з інвалідністю.

Про те, хто і де може оформити виплати, розповідають Новини.LIVE.

Хто з українців отримає допомогу у липні

За інформацією міської ради, програма від авторитетної української некомерційної організації "Благодійний фонд "Рокада", що надає психологічну, соціальну, юридичну та гуманітарну підтримку людям, що постраждали від війни, у липні 2026 року доступна для жителів міста Корюківка Чернігівського регіону.

"Благодійний фонд "Рокада" здійснюватиме прийом заяв на отримання грошової допомоги для вразливих категорій населення м. Корюківка, які у 2026 році не реєструвалися на аналогічні виплати, зокрема в інших організаціях чи благодійних фондах", — йдеться у повідомленні організаторів.

Запрошують до реєстрації у програмі громадян, які належать до вразливих категорій населення. А саме:

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  1. Домогосподарства, де є громадяни з інвалідністю;
  2. Родини, у складі яких є особи з тяжкими хворобами;
  3. Домогосподарства з людьми похилого віку (понад 60 років);
  4. Родини зі статусом внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  5. Домогосподарства, де є троє і більше неповнолітніх дітей.

Яка сума допомоги та правила реєстрації

Згідно з умовами програми від БФ "Рокада", домогосподарства з міста Корюківка, які належать до вразливих категорій населення, зможуть отримати одноразову виплату у сумі 10 800 грн.

Для цього необхідно прибути 6 липня 2026 року (з 10:00 до 17:00) за адресою проведення реєстрації. Громадян прийматимуть в укритті Корюківського ліцею № 2.

Претенденти мають задаздалегідь підготувати для реєстрації оригінали документів (для всіх членів домогосподарства):

  • паспорти громадян України;
  • ідентифікаційні коди;
  • свідоцтва про народження дітей (за наявності);
  • документи з підтвердженням фактичного проживання на території громади;
  • документи, що підтвердять належність до вразливої категорії;
  • реквізити рахунку в банку (IBAN) (для нарахування виплат на банківську картку).
допомога українцям
Оголошення. Джерело: Корюківська міськрада

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці отримають одноразову грошову допомогу з нагоди Дня Незалежності України. Передбачається надання різних сум виплати для низки категорій населення від 450 до 3 100 грн. Проте у Пенсійному фонді попередили про деякі особливості у нарахуванні такої допомоги. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що Данська рада у справах біженців надасть кожному в родині по 10 800 грн. Така підтримка доступна родинам деяких старостинських округів Сумського регіону, що постраждали від війни. Гроші можна буде використати на продукти харчування, медикменти, оплату комунпослуг. 

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гроші фінанси грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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