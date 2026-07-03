Виплати від США для постраждалих від війни: кому і де дадуть 12 300 грн влітку

Люди похилого віку та гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Влітку 2026 року у двох українських областях доступна програма, що реалізують за фінансової підтримки уряду Сполучених Штатів. Вона покликана надати допомогу у розмірі до 12 300 грн тим, хто постраждав від негативних наслідків війни.

Про те, де і хто може оформити допомогу, розповідає видання Новини.LIVE.

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Йдеться про новий проєкт грошової допомоги для мешканців Чернігівщини та Сумщини, який втілює ГО "Асоціація демократичного розвитку" разом з БФ "Право на захист", що спрямований на підтримку людей, які найбільше постраждали від війни.

Проєкт має два основні напрямки фінансової допомоги:

Підтримка для евакуйованих українців

За цим напрямком передбачається надання разової грошової допомоги у розмірі 12 300 грн для людей, які вимушено залишили власні оселі у зв'язку з обстрілами, небезпекою чи наказом про обов'язкову/добровільну евакуацію, і які прибули у громади Чернігівського регіону чи Шосткинського району Сумської області.

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У пріоритеті на виплати будуть родини, які переїхали протягом 45 днів тому, а також понад 45 днів тому, однак мають найбільші потреби. Йдеться про:

домогосподарства з дітьми

родини з людьми похилого віку;

домогосподарства з особами з інвалідністю;

самотні опікуни.

Також отримають кошти домогосподарства, які втратили дохід/ресурси.

Виплати для постраждалих від обстрілів

Цей напрямок проєкту передбачає надання одноразової грошової допомоги у сумі 12 300 грн. Її можуть отримати місцеві жителі Чернігівської області та Шосткинського району Сумського регіону, які продовжують жити у своїх населених пунктах, однак постраждали від воєнних дій. У списку громадяни, чиї будинки, майно або умови проживання постраждали від агресії РФ.

Коли і як можна буде отримати допомогу

У разі, якщо громадяни проживають у цих двох українських областях та відповідають умовам, то громадяни зможуть отримати фінансову підтримку. Невдовзі представники ГО "Асоціації демократичного розвитку" та БФ "Право на захист" повідомлять про можливість оформлення допомоги. Для цього варто стежити за оновленнями інформації на сторінках організторів у соцмераж.

"Наразі наша команда веде підготовчу роботу та планує незабаром розпочати процес реєстрації та збору анкет для надання допомоги. Усі деталі і посилання на реєстрацію ми опублікуємо на наших офіційних сторінках. Слідкуйте за оновленнями!", — йдеться у пвоідомленні.

Проєкт реалізують завдяки підтримці уряду Сполучених Штатів Америки, а відповідальність за зміст несе ГО "Асоціація демократичного розвитку".

Ще Новини.LIVE розповідали, що українцям доступна можливість участі у програмі REMARKET. Є змога опанувати нову професію чи підвищити наявну кваліфікацію. Зокрема, посилити свої позиції на українському ринку праці зможуть переселенці та громадяни, які після переїзду повернулися в Україну.

Раніше Новини.LIVE писали, що у кількох громадах однієї з областей можна зареєструватися на допомогу від Карітас у вигляді щомісячних грошових виплат у 1 800 грн. Такий вид фінансової підтримки надано родинам, які постраждали через війну в Україні.