Грошова допомога від УВКБ ООН: кому з ВПО виплатять по 4 100 грн

Жінка та чоловік за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У червні 2026 року жителям ще одного міста стала доступна можливість отримати грошову допомогу від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Згідно з умовами, громадяни зможуть отримати залежно від ситуації виплати у розмірі 4 100 грн (12 300 грн за три місяці).

Про це повідомляє пресцентр УВКБ ООН у Telegram, інформують Новини.LIVE.

Кому буде доступна грошова допомога

УВКБ ООН розширює географію надання фінансової підтримки. Зокрема, така можливість стала доступна для жителів міста Кривий Ріг Дніпропетровської області.

За умовами програми, індивідуальна допомога передбачається для родин, які потрапили у складні життєві обставини під час війни. Виплати нададуть для таких категорій громадян:

Людям, які виїхали з небезпечних/окупованих територій; Внутрішнім переселенцям, які виїхали за останні пів року; Біженцям, які повернулися з-за кордону додому за останній рік; Переселенцям, які за рік повернулись на своє місце проживання після виїзду, мешкають там мінімум три місяці.

Суми грошової допомоги та куди звертатися

УВКБ ООН має намір виплатити різні суми грошової допомоги, залежно від ситуації, в якій перебувають заявники:

для ВПО, які перемістились упродовж останніх 45 днів, нададуть суму 12 300 грн на одну особу (по 4 100 грн за три місяці);

для переселенців, які залишили свої доміки через загрозу для життя від 46 днів до шести місяців, виплатять 12 300 грн;

для біженців, які повернулися за останні три місяці й не пізніше ніж один рік тому, нададуть 10 800 грн (3 600 грн за три місяці).

Для попередньої реєстрації у програмі громадяни мають заповнити спеціальну форму. Після цього представники УВКБ ООН запросять претендентів для особистої зустрічі.

"Заявка тільки для запрошення в місто Кривий Ріг в офіс на реєстрацію. З тими, хто відповідає описаним вище умовам, ми додатково зв'яжемося телефоном для запрошення. Якщо з Вами не зв'язалися — Ви не відповідаєте описаним нижче умовам реєстрації", — йдеться у повідомленні.

Список потрібних документів для реєстрації:

паспорт або документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (для усіх членів родини);

IBAN особистого рахунку;

документи з підтвердженням складу домогосподарства;

довідки про наявність критерію вразливості.

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