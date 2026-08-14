Грошова допомога від УВКБ: кому з пенсіонерів нарахують 10 800 грн

Чоловік похилого віку, гроші. Фото: Pexels, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Наприкінці літа 2026 року у низці населених пунктів одного із центральних регіонів України з'явилась можливість зареєструватися на грошову допомогу за програмою Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй у справах біженців (УВКБ ООН). Отримати виплати зможуть внутрішньо переміщені особи (ВПО), які належать до особливо вразливих категорій.

Про те, хто може скористатися такою можливістю, розповідає видання Новини.LIVE.

Хто може оформити фінансову допомогу від УВКБ ООН

За інформацією фонду, у серпні представники Управління Верховного комісара УВКБ ООН у справах біженців зосередили свою діяльність у низці населених пунктів Полтавської області. У рамках програми громадяни зможуть отримати від 10 800 грн.

Фіндопомогу надають таким категоріям громадян:

ВПО (за останні 45 днів), які залишили свої домівки у зв'язку із загрозою життю, атаками чи обов’язковою евакуацією; Переселенці (від 46 днів до шести місяців), які вимушено переїхали через воєнні дії; Біженці та переселенці, які прибули з-за кордону чи іншого регіону додому після вимушеного переїзду через війну (повернення відбулося за останній рік та не раніше трьох місяців).

Ключовим у відборі для всіх вищезазначених категорій буде:

розмір доходу у родині не повинен перевищувати 8 300 грн на одну особу за місяць;

враховуватимуть близькість до лінії зіткнення та умови проживання;

склад домогосподарства та наявність вразливостей (люди похилого віку, особи з інвалідністю, родини з неповнолітніми дітьми, малозабезпечені).

Куди звертатися за оформленням виплат у серпні

Для здійснення попереднього запису в чергу необхідно заповнити онлайн-форму тим, хто мешкає в таких містах Полтавської області:

Полтава;

Гадяч;

Лубни;

Миргород.

Також запис в електронну чергу тим, хто проживає у місті Кременчук, можливий шляхом заповнення спеціальної анкети.

Після цього необхідно буде зачекати на дзвінок від представників організації. Його отримають ті заявники, які попередньо відповідатимуть умовам та критеріям програми допомоги. Під час дзвінка уточнять день та час індивідуального прийому.

Остаточне рішення прийматиме фахівець фонду після особистої співбесіди.

"Зверніть увагу: заповнення цієї форми є лише записом до електронної черги до пункту збору даних у м. Полтава. Остаточне рішення про виплату приймається лише після особистої співбесіди з фахівцем фонду", — йдеться у повідомленні.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 15-16 серпня громадяни можуть подати заявки на програму Естонської ради у справах біженців в Україні. Організація відкриє нову хвилю реєстрації. У її рамках виплати отримають найбільш вразливі групи українців від 2 000 до 12 300 грн у Запорізькому, Херсонському, Донецькому, Луганському, Харківському регіонах.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні триває реалізація проєкту MESH за фінпідтримки Гуманітарного фонду, що передбачає два види грошової допомоги. Виплати надають на започаткування та розвиток власної справи. Громадяни зможуть оформити фінансові гранти на розвиток підприємництва до 31 900 грн.