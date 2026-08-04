Грошова допомога від Карітас: де достуні виплати на тверде паливо

Жінка похилого віку, дрова. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

У серпні представники благодійного фонду "Карітас України" у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочали реєстрацію на надання грошової допомоги на підготовку до зими. Зокрема, така можливість доступна низці соціально вразливих категорій громадян.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду.

Де і кому Карітас надає допомогу на зиму

У рамках програми звернутися за отриманням грошової допомоги на комунальні послуги та тверде паливо для підготовки до наступного опалювального сезону можуть жителі Полтавської області. Зокрема, зараз відкрита реєстрація для домогосподарств у сільській місцевості Глобинської територіальної громади. Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочинає реєстрацію грошової допомоги на комунальні послуги та тверде паливо, на зимовий період 2026/27 років", — йдеться у повідомленні.

З-поміж важливих критеріїв відбору — наявність хоча б однієї з вразливостей. Йдеться про:

Осіб з інвалідністю (І-ІІ група та інвалідність з дитинства); Людей похилого віку (60+); Самотніх матерів/батьків чи опікунів неповнолітніх дітей; Вагітних жінок чи годуючих матерів з дітьми віком до трьох років; Матерів/батьків прийомних неповнолітніх дітей; Людей з важкими хворобами, що обмежують фізичні та психічні можливості та вимагають високовартісного лікування; Багатодітні родині, де є троє і більше неповнолітніх дітей.

Куди звертатися за реєстрацією на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під критерії відбору програми представництва у Полтавській області благодійного фонду "Карітас України", можуть звернутися за виплатами 4 серпня 2026 року до міської ради м. Глобино за адресою: вул. Центральна, 281.

Для реєстрації, потрібно зібрати такі документи:

паспорт (оригінал);

ідентифікаційний код (оригінал);

довідку ВПО;

рахунок ІBAN;

документи, що підтверджують критерій вразливості;

довідку про доходи з податкової служби;

довідку про пічне опалення/комунальні послуги.

Серед обмежень:

домогосподарства раніше отримували аналогічні виплати у 2026 році;

допомога надається тільки для ВПО, зареєстрованих в 2026 році;

дохід не перевищує суму у 8 422 грн на одну людину в родині.

Деталі щодо дії програми можна уточнити за номером: +3 8 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у серпні українці можуть подавати заявки за програмою підтримки від Українського Червоного Хреста. У її рамках передбачаються два види допомоги. Зокрема, виплата для евакуйованих громадян упродовж 45 днів становитиме 12 300 грн.

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні представники БФ "Карітас України" отримають допомогу в одній з областей. Виплати будуть доступні громадянам, які вимушено залишили оселі в небезпечних районах. Згідно з програмою, можна буде оформити аграрні гранти для сільського господарства.