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Головна Фінанси Грошова допомога від Карітас: де достуні виплати на тверде паливо

Грошова допомога від Карітас: де достуні виплати на тверде паливо

Ua ru
Дата публікації: 4 серпня 2026 11:00
Виплати на зиму: де і кому Карітас надає допомогу на дрова
Жінка похилого віку, дрова. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У серпні представники благодійного фонду "Карітас України" у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочали реєстрацію на надання грошової допомоги на підготовку до зими. Зокрема, така можливість доступна низці соціально вразливих категорій громадян. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на інформацію фонду.

Де і кому Карітас надає допомогу на зиму

У рамках програми звернутися за отриманням грошової допомоги на комунальні послуги та тверде паливо для підготовки до наступного опалювального сезону можуть жителі Полтавської області. Зокрема, зараз відкрита реєстрація для домогосподарств у сільській місцевості Глобинської територіальної громади. Виплати доступні для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

"Карітас Полтава у рамках проєкту "Багатогалузева допомога постраждалим від війни в Україні" розпочинає реєстрацію грошової  допомоги на комунальні послуги та тверде паливо, на зимовий період 2026/27 років", — йдеться у повідомленні.

З-поміж важливих критеріїв відбору — наявність хоча б однієї з вразливостей. Йдеться про:

Читайте також:
  1. Осіб з інвалідністю (І-ІІ група та інвалідність з дитинства);
  2. Людей похилого віку (60+);
  3. Самотніх матерів/батьків чи опікунів неповнолітніх дітей;
  4. Вагітних жінок чи годуючих матерів з дітьми віком до трьох років;
  5. Матерів/батьків прийомних неповнолітніх дітей;
  6. Людей з важкими хворобами, що обмежують фізичні та психічні можливості та вимагають високовартісного лікування;
  7. Багатодітні родині, де є троє і більше неповнолітніх дітей.

Куди звертатися за реєстрацією на отримання допомоги

Громадяни, які підпадають під критерії відбору програми представництва у Полтавській області благодійного фонду "Карітас України", можуть звернутися за виплатами 4 серпня 2026 року до міської ради м. Глобино за адресою: вул. Центральна, 281. 

Для реєстрації, потрібно зібрати такі документи:

  • паспорт (оригінал);
  • ідентифікаційний код (оригінал);
  • довідку ВПО;
  • рахунок ІBAN;
  • документи, що підтверджують критерій вразливості;                                                            
  • довідку про доходи з податкової служби;
  • довідку про пічне опалення/комунальні послуги.

Серед обмежень:

  • домогосподарства раніше отримували аналогічні виплати у 2026 році;
  • допомога надається тільки для ВПО, зареєстрованих в 2026 році;
  • дохід не перевищує суму у 8 422 грн на одну людину в родині. 

Деталі щодо дії програми можна уточнити за номером: +3 8 050 888 70 29.

Раніше Новини.LIVE розповідали про те, що у серпні українці можуть подавати заявки за програмою підтримки від Українського Червоного Хреста. У її рамках передбачаються два види допомоги. Зокрема, виплата для евакуйованих громадян упродовж 45 днів становитиме 12 300 грн. 

Ще Новини.LIVE писали, що у серпні представники БФ "Карітас України" отримають допомогу в одній з областей. Виплати будуть доступні громадянам, які вимушено залишили оселі в небезпечних районах. Згідно з програмою, можна буде оформити аграрні гранти для сільського господарства.  

виплати гроші грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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