Виплати для ВПО: де і кому Естонія надасть допомогу у 36 900 грн

Жінка за комп'ютером, гроші. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які переселилися з небезпечних зон однієї з прифронтових областей країни в більш "спокійні" райони, можуть отримати грошову допомогу від благодійників, зокрема від Естонської ради у справах біженців (ERC). Виплати доступні домогосподарствам, переміщення яких відбулося недавно.

Про те, за яких умов нарахують кошти, розповідає Новини.LIVE.

Кому нададуть грошову допомогу від Естонії

Як зазначають організатори, йдеться про можливість реєстрації на грошову допомогу для евакуйованих осіб у проєкті, що спільно реалізують Estonian Refugee Council (ERC), гуманітарний фонд (UHF) та благодійний фонд "Щедрик".

"Благодійний фонд "Щедрик" під координацією Estonian Refugee Council та за підтримки Українського гуманітарного фонду розпочинає реєстрацію на програму безумовної грошової допомоги для внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб", — йдеться у повідомленні.

Проєкт поширюється на Херсонську область для осіб, які переселилися з більш небезпечної зони у, порівняно, безпечні населені пункти регіону. Йдеться про:

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Бериславський район;

Херсонський район.

Подавати заявки на отримання виплат від благодійників можуть родини за наступних умов:

Домогосподарства, які нещодавно перемістились через прямі загрози безпеці на тлі бойових дій (без припусової евакуації) за останні 45 днів; Родини, які переїхали недавно у результаті обов'язкових/офіційних рішень щодо евакуації протягом 45 днів.

Серед обмежень у праві на виплати:

домогосподарства, які не отримували подібну фінансову допомогу за останні три місяці;

наявність довідки внутрішньо переміщеної особи (ВПО), виданої не пізніше ніж 45 днів тому.

У рамках програми громадяни зможуть розраховувати на допомогу у 12 300 грн з розрахунком на три місяці для кожного члена домогосподарства. Йдеться про одноразову виплату. Тобто родина з трьох людей зможе отримати суму у 36 900 грн.

Як взяти участь у проєкті та потрібні документи

За даними організаторів, реєстрація здійснюється представником фонду "Щедрик" з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 18:00 за вказаними номерами телефонів:

+380671297407;

+380673155668.

Також варто зібрати такий пакет документів:

паспорт/ID-картка очільника домогосподарства;

довідку переселенця або інший документ, що підтвердить евакуацію/переміщення (квитки, довідки з пунктів розміщення);

документи, що підтвердять поточну адресу проживання;

документи для всіх членів домогосподарства;

банківські реквізити (IBAN).

Важливо, щоб довідка про взяття на облік ВПО мала бути актуальною — видана або переоформлена за останні 45 днів на час реєстрації. Заявки зі старішими довідками не розглядатимуть.

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