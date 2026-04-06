Виплати від WFP: у двох областях українцям нададуть допомогу на пів року

Гривнева купюра в руці. Фото: Новини.LIVE

До 17 квітня 2026 року жителі двох українських областей мають пройти верифікацію для оформлення фінансових грантів на шестимісячний період. Йдеться про реалізацію спільної програми Всесвітньої продовольчої програми (WFP) та благодійного фонду "Посмішка ЮА".

Про це повідомляє пресслужба фонду, передають Новини.LIVE.

Хто зможе отримати фінансові гранти від WFP навесні

Як зазначається, Всесвітня продовольча програма перейде від секторальної до фінансової допомоги за пріоритетністю для вразливих осіб, що продовжують мешкати біля лінії фронту. Така підтримка покликана покрити різні базові потреби (зокрема харчування, житлово-комунальні послуги, охорону здоров’я). Розмір гранту становитиме 1 800 грн на особу щомісяця упродовж шести місяців.

WFP здійснює верифікацію даних отримувачів допомоги, які мешкають у громадах таких областей:

Дніпропетровська область: у Нікопольському районі Нікопольська, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська, Мирівська громади, у Синельниківському районі Миколаївська, Петропавлівська громади;

Запорізька область: у Запорізькому районі Степненська, Комишуваська громади.

Для домогосподарств буде актуальна одна чи кілька категорій вразливості:

Читайте також:

Особи з інвалідністю (1, 2, 3 група або дитина з інвалідністю), потрібна довідка про інвалідність; Самотні батьки/матері, необхідний документ, що підтвердить статус; Малозабезпечені домогосподарства, необхідно подати документ про призначення соцдопомоги для такої категорії; Безробітні особи, потрібна довідка про статус; Родини на обліку в терцентрі, які отримують соціальні послуги, необхідно подати документ про реєстрацію в терцентрі; Самотні люди старшого віку (60+), потрібно подати документ, що підтвердить вік та самотнє проживання; Багатодітні родини (від трьох дітей до 18 років), необхідні свідоцтва про народження дітей

Коли запланована верифікація громадян

За даними фонду, здійснення верифікація відбуватиметься з 1 по 17 квітня поточного року. Точний час та адреси пунктів реєстрації з’являться на офіційних сторінках представників вищевказаних громад.

Верифікацію проведуть для того, щоб переконатися, що допомога надійде саме тим, хто її найбільше потребує, а також гарантує справедливий підхід.

Процедура є безкоштовною, однак успішна верифікація не гарантує автоматичного надання допомоги, адже остаточне рішення буде залежати від відповідності критеріям та обсягу фінансування. Громадяни зможуть оновити склад домогосподарства та подати правильні банківські реквізити.

Раніше Новини.LIVE писали, кому і де доступна грошова допомога від УВКБ ООН у близько 12 000 грн. З квітня жителі одного з прифронтових міст можуть оформити нарахування виплат по-новому.

Також Новини.LIVE розповідали, якщо один з фондів надасть для дітей фіндопомогу до 35 000 грн. Кошти зможуть отримати родини за дітей, які виїздили за кордон під час війни для порятунку.